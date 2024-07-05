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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批民進「擋」雙標！　許宇甄轟賴清德：為黨私利玩法弄權

▲▼許宇甄 立法院院會 國是論壇。（圖／記者 惠剛攝）

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨籍立委許宇甄今（5日）在立法院國是論壇上發言，痛批民進黨在國會改革和選罷法修正案上的行為，呼籲總統賴清德及民進黨「不要再搞雙重標準」，更不要為了黨的私利，玩法弄權，成了名符其實的民主進步「擋」。

許宇甄指出，國會改革修法通過後，民進黨及總統賴清德輸不起，無法接受非綠民意在立法院行使調查權，先是讓行政院提出覆議案，再史無前例讓四個單位提出釋憲，如今還想展開遍地烽火式的罷免，先是抹黑本席所提《公職人員選舉罷免法草案》，罷免票數應高於當選票數的修法提案。

許宇甄表示，回顧第十屆立法院《選罷法》修法提案狀況，當時的民進黨立委湯蕙禎，現任立委郭國文、賴瑞隆都有提出罷免票數應該高於當選票數的《選罷法》修正案；當時民進黨團柯建銘總召、時任民進黨團幹事長劉世芳，都公開表示，應檢討修正罷免制度，還強調罷免門檻有必要提高，並慎重考慮是否有必要維持民意代表可被罷免的制度。

面對這幾年罷免案經常發生，許宇甄強調，這與低門檻的罷免制度設計有很大的關係。罷免的核心精神是課責、具報復性。雖說罷免制度可以讓民眾有機會下架不適任的公職人員，但必須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭和政治報復的工具。民主制度需要健全的機制來保護，而不是任由罷免被濫用。

許宇甄說，2016年《選罷法》修法後的罷免制度，已形成「罷免比當選容易」的畸形制度，罷免門檻偏低，除了會變相鼓勵罷免，讓敗選一方容易操作罷免，成為選舉的延長賽，更不利民主良善發展，且耗費國家社會資源，因此才會不分黨派，紛紛提出罷免門檻修正案。

對於昨日民進黨立委佔領內政委員會主席台一整天，許宇甄說，綠營杯葛議事運作，沒收議案討論機會，甚至軟禁議事人員，限制人身自由，民進黨為了私利，玩法弄權，成了名符其實的民主進步「擋」！她要問賴清德，這就是你想要的立法院嗎？只要民進黨不同意，什麼法案都不能過嗎？什麼法案都要擋嗎？現在是民主獨裁時刻嗎？

許宇甄呼籲賴清德、民進黨，「不要再搞雙重標準！」，不要再搞政治意識型態操作，不要再搞惡意杯葛限制人身自由，請理性、務實面對《選罷法》的修法，讓罷免制度能回歸常軌運作，不要讓少數否決多數、死人連署、抄襲名冊等荒謬現象再發生，重塑台灣民主根基。
 

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