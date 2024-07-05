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孩子暑假「不肯去阿公家」　媽喊像做工！一票卻羨慕：收乾孫子嗎

登山,爬山,運動,健行（圖／取自免費圖庫PAKUTASO） 

▲原PO能理解孩子為何不想去阿公家。（示意圖／取自PAKUTASO）

網搜小組／曾筠淇報導

一名網友發文表示，公公想讓孩子去自己那邊住個幾天，但根據去年的經驗，公公不會讓孩子玩手機，且還要挖筍子、摘水果，「搞得好像去做工」，因此兩個孩子自然不願意去，「自己都不想想孩子為什麼不願意去！」只是貼文曝光後，大票網友反而覺得這樣的安排很不錯。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，「公公來電，問2個孩子暑假了，什麼時候要去他那邊住幾天？」不過她接到電話後，就隨即拒絕，「告訴公公孩子說不去」。

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原PO透露，去年夏天，她就是帶著孩子們去公公家住了5天，但是公公不准孩子們玩手機，「手機給我帶回台北」。而且，公公每天都帶著孩子們在田裡忙碌，像是挖筍、割稻，甚至去果園摘芒果和火龍果。

不只如此，公公還帶著孩子們去別人的果園收龍眼，並在炎熱的天氣下帶著孩子們去爬山，以及去溪裡抓蝦。原PO直言，暑假本該是孩子們休息的時間，但公公卻讓孩子們像是在做工一樣，因此「今年他們說什麼都不去了，自己都不想想孩子為什麼不願意去」。

貼文曝光後，有網友也表示，「我是小孩，我也才不想去搞那些，留在家裡玩手機就好了」、「感覺是找幫手的」、「小孩就是不喜歡熱、累，可以理解」。

不過，更多網友則認為，「我一定把我孩子丟去那邊」、「我覺得這樣不錯欸！現在小孩玩不到這些了」、「好羨慕！你公公收乾孫子嗎」、「我不是小孩，但我好想去」、「我可以去嗎」、「這才是真正的暑假生活」、「哇！真讚的阿公」、「好想要有這種阿公」、「好棒的生活體驗，超讚的阿公」、「接近大自然很棒耶」、「好用心的阿公，讚」、「阿公可以開夏令營了，超多人想報名」。

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