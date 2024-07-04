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大陸 大陸焦點 特派現場

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

▲▼31歲女老師身亡。（圖／翻攝自大風新聞）

▲毛星星生前照片。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

婚禮前夕，她被一起一級甲等醫療事故奪走了年僅31歲的生命，留給親人無盡的悲慟。這名女子叫毛星星（化名），歿年31歲，家住北京市懷柔區，生前是北京某高校英語教師。

據《大風新聞》報導，母親說，他們老家在湖南省常德市澧縣，當年女兒高中畢業後考上了南京一所知名大學，後來保送該校攻讀碩士研究生。她說，女兒大學畢業後赴海外一家公司任高管，2年後回到北京，工作了一段時間後考入某高校任英語教師，她和學生的關係非常融洽。

2022年8月5日，毛星星回湖南老家探親時，到位於長沙的中南大學湘雅醫院體檢。她的一張CT診斷報告單顯示，左肺上葉前段有一個純磨玻璃結節，大小約7×8mm，可見「毛刺徵」。檢查提示說，該結節是LU-RADS 4B類，早期肺癌可能性大。

「醫生看了這個報告單後懷疑是炎症，便開了消炎藥，叫服藥後1個月復查」，母親說，後來女兒有急事回到北京，「同年9月5日，她服藥1個月後來到北京大學人民醫院做CT復查。」該醫院的一份CT檢查報告單稱，雙肺支氣管血管束清晰，雙肺見多發小結節影，較大者位於左肺上葉，邊界清，呈磨玻璃狀，周圍見短毛刺，直徑約4mm。

該報告單同時注明稱，「左肺上葉結節，不除外肺癌，請結合臨床。雙肺多發結節，考慮良性病變可能，請結合臨床並隨診觀察。」

母親說，從前後兩次檢查結果來看，服消炎藥後那個結節變成了4mm，感覺明顯減小了，但女兒還是不放心，遂於2022年10月9日，通過黃牛掛了北京大學人民醫院胸外科一名醫生的號，就先前那兩份影像報告進行諮詢，「該醫生懷疑是早期肺癌，稱已有手術指徵，可採用楔形切除法進行切除，創傷小、恢復快，對身體沒有影響，還建議到他多點執業的北京市海淀醫院做手術，屆時他將親自主刀。」

「此前我和丈夫一直不相信女兒這個肺結節是癌，我們一家人曾討論過是否通過手術切除，我丈夫不同意女兒現在就做手術，更不同意她去海淀醫院做手術」，母親說，丈夫認為應該聽醫生的建議「定期復查」，後來不知道啥原因，女兒於10月10日住進了海淀醫院。

母親清楚地記得，2022年10月12日清晨7時左右，有醫護人員前來病房接女兒去做術前穿刺定位，她走出病房時還叫病友給她拍了一張剪刀手照片。

母親回憶說，當時她坐在CT室門外的椅子上，醫生在裡面給女兒局部麻醉後做術前穿刺定位，「後來，我突然聽到裡面有爭吵聲，過了幾分鐘傳來女兒的哭聲，CT室的門打開後有人衝了出來，我走進去看到女兒躺在CT室台上，嘴角有血，當時我懵了，隨後有醫護人員提著藥箱來搶救。」

她說，她曾跪著求醫生一定要把女兒搶救過來，女兒被120轉送到北京大學第三醫院繼續搶救，還被轉到首都醫科大學附屬北京天壇醫院以及北京電力醫院救治。

令人無比痛心的是，2022年12月4日下午4時左右，經醫護人員全力搶救無效，毛星星在北京電力醫院離開了人世，生命定格在31歲。母親哽咽說，女兒去世後遺體在北京火化，然後送回湖南老家安葬。

母親傷心地說，女兒做手術前登記結婚才20餘天，本想趁寒假回老家舉辦婚禮，當時已預定好了20桌酒席，連請柬和嫁妝都準備好了，沒想到竟發生這樣悲慟的事。

北京市海淀醫院在毛星星的一份住院病歷中，就當天的事發經過和搶救過程記載稱，「今晨 7時在CT室行局部麻醉CT引導下穿刺定位……，局麻滿意後於預定好的穿刺定位點行穿刺定位，過程順利，她未訴不適，7：30穿刺定位結束後擬行常規CT掃描確定穿刺位置，7：31她突發角弓反張，意識喪失，呼之不應，牙關緊閉，口腔內出血，測頸動脈搏動消失，胸廓呼吸活動消失，判斷心跳呼吸驟停，立即開始搶救。7：41氣管插管完成，簡易呼吸器連接氧氣鋼瓶輔助通氣，持續人工心肺復甦，7：54在心肺復甦狀態下轉運至急診搶救室繼續搶救，8：16恢復自主心律。」後來轉其他醫院進一步救治。

2022年12月7日，北京海淀醫院和毛星星家人共同委託法大法庭科學技術鑑定研究所對其死亡原因進行鑑定。專家鑑定稱，毛星星左肺上葉可見一針樣物（金屬細絲）刺進，並且該處髒層胸膜與左側第3肋至第4肋壁層胸膜緊密粘連，「左肺上葉穿刺定位處及其周圍肺組織呈炎症改變，未見腫瘤細胞。」

同時稱，結合現有臨床病歷資料，這些符合左肺上葉結節（炎性）、左側胸腔鏡穿刺後所見。此外，現有臨床病歷資料顯示，毛星星做穿刺定位時的症狀和表現符合胸膜反應所致。胸膜反應是胸腔鏡穿刺定位的併發症之一，重者可發生休克及呼吸心跳驟停死亡。

2023年3月8日，該鑑定機構出具鑑定意見稱，「毛星星符合左側胸腔鏡穿刺後發生胸膜反應，並繼發缺血缺氧性腦病、融合性小葉性肺炎及肺出血、右肺膿腫，終因多器官功能衰竭而死亡。」後來，北京市海淀區衛健委委託北京市海淀區醫學會對毛星星進行醫療事故技術鑑定，擬進一步明確各自責任等。

2024年6月11日，北京市海淀區醫學會出具鑑定結論稱，根據相關規定，經專家組討論合議認為，海淀醫院的醫療行為存在醫療過錯與過失，其中醫療行為的過失與患者死亡之間存在因果關係，構成一級甲等醫療事故。患者在行「CT引導下經皮穿刺肺結節輔助定位術」過程中，突發嚴重胸膜反應導致心跳呼吸驟停，屬於罕見併發症，搶救困難；醫方在完成氣管插管後的搶救過程符合醫療行為常規。建議醫方承擔次要責任。

7月2日，海淀醫院醫務科一名工作人員回應稱，後續要等死者家屬根據該鑑定結果去法院（起訴），然後由法院來判決醫院應該承擔多少經濟賠償，「我們在給患方進行經濟賠償之後，後續會有內部處理，根據經濟賠償扣罰情況來扣罰相應醫生，看是否停手術之類的。」

「我們醫院該承擔什麼責任就積極承擔，絕不回避，後續不管死者家屬尋求什麼途徑解決，我們都會積極配合處理的」，該工作人員痛心地說，發生這樣的後果他們也感到很遺憾。

她稱，該起醫療事故中責任醫生不知道最後定的是誰，因為這是一個團隊在工作，不是具體哪一個人，「目前這個團隊有調走的，也有還在我們醫院的。」

北京市海淀區衛健委一名女性工作人員說，就這起醫療事故來說，他們正在組織研究討論對相關人員的處理，後續會給出一個處理結果，「目前母親對該鑑定結論不服，有質疑，要等她有一個明確的考量之後，我們依據最終的醫療事故鑑定結論，再研究下一步的處理結果。」

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