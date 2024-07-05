　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她批陳智菡「妳只是助理」　轟闖委員會直播嗆立委：如同為聲量裸奔

▲▼吳靜怡。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo）

▲柯營前幕僚吳靜怡批陳智菡到立院委員會嗆聲，如同為求聲量去裸奔。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo）

實習記者歐承翰／台北報導

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，民眾黨立委麥玉珍缺席，反倒是自家黨團主任陳智菡在現場開直播，更與綠營立委互槓。對此，政治評論員吳靜怡5日痛批，陳智菡跑到立法院委員會嗆聲，不就如同為求聲量去裸奔嗎？

立法院內政委員會昨上午排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，不料藍綠爆發激烈衝突，民進黨一早佔領主席台，國民黨立委進入內政委員會後，藍綠開始舉牌互嗆。而民眾黨內政委員會立委麥玉珍缺席，但黨團主任陳智菡卻入內政委員會議現場並大開直播，被綠委林楚茵抓包喊，「為什麼民眾黨立委全部沒來，可是他們辦公室主任在這裡直播啊？」，陳智菡反擊，「有規定不能直播嗎？」，又槓上綠委王定宇，被王定宇嗆「委員沒來開會，幕僚還罵來開會的委員是薪水小偷？你們的委員不只是薪水小偷，還偷火龍果！」

▲▼陳智菡 王定宇 內政委員會 選罷法修正案 朝野攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院民眾黨團主任陳智菡到委員會直播，但自家委員麥玉珍缺席，遭綠委王定宇等人開嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

吳靜怡5日於臉書發文指出，立院細則規範本來就禁止立委助理進入到議場，雖然委員會沒有明文規定但因為方便立委們拿資料或請助理紀錄就會低調進出，有些助理用手機拍影片也是默默的，就陳智菡直接大開直播，還能直接對著立法委員叫囂。

吳靜怡說，沒有聲量的柯文哲自豪最近是刻意保持低聲量，但柯文哲身邊的戰狼，卻是上演立法院歷史上頭一遭「助理在立院會場嗆立委」的荒謬戲碼，柯文哲不只不檢討自己人犯下的大忌，還直指是民主最黑暗的一天，有夠丟臉。

「陳智菡當民眾黨黨團主任很大嗎？」吳靜怡表示，不，就是立院助理的身份罷了。她也提醒，柯文哲整天想要教育小草、年輕人，麻煩先教好自己身邊的女人。

ET快訊
LIVE／蘿拉開除原因曝！疑捲南寧詐騙　女警抹黃內幕「內鬥犧
快訊／黃子佼庭訊1小時後請回　遭大陣仗包圍不回應
蘿拉吸血千萬蔡阿嘎都不知？　網炸鍋：不意外
快訊／4檔AI概念股「連續亮漲停」！　妖股狂飆漲逾3.5倍
快訊／虐打逼吃屎！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了
近政大、限男租客！　房東三點全露意外入鏡
快訊／Faye贏了！　陳建寧怒：欠我和華研一個道歉
快訊／找到了！新月沙灘失聯「橄欖球校隊」尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

痛批民進「擋」雙標！　許宇甄轟賴清德：為黨私利玩法弄權

她批陳智菡「妳只是助理」　轟闖委員會直播嗆立委「為聲量去裸奔」

綠營霸占主席台、反鎖會議室非首次　黃揚明揭往例：藍營拿他們沒轍

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

癱瘓憲政運作？翁曉玲提修《憲法訴訟法》遭綠反對　院會退回程委會

國民黨立委修離島建設條例引中資　卓榮泰：懇請以國家安全為優先

國會改革修法釋憲8月6日言詞辯論　卓榮泰：行政院積極準備中

快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠退回程序委員會　藍白也無異議

馬辦要賴政府承認九二共識　卓揆：承認對方要求的條件無法化解威脅

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

痛批民進「擋」雙標！　許宇甄轟賴清德：為黨私利玩法弄權

她批陳智菡「妳只是助理」　轟闖委員會直播嗆立委「為聲量去裸奔」

綠營霸占主席台、反鎖會議室非首次　黃揚明揭往例：藍營拿他們沒轍

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

癱瘓憲政運作？翁曉玲提修《憲法訴訟法》遭綠反對　院會退回程委會

國民黨立委修離島建設條例引中資　卓榮泰：懇請以國家安全為優先

國會改革修法釋憲8月6日言詞辯論　卓榮泰：行政院積極準備中

快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠退回程序委員會　藍白也無異議

馬辦要賴政府承認九二共識　卓揆：承認對方要求的條件無法化解威脅

風Luxury／玄彬戴巴黎奧運錶變身白馬王子　歐米茄備戰計時大任

美25歲男「飛機上自慰」！客艙內當眾脫褲　撫摸生殖器還小便

金在中共有8個姊姊「大20歲親姊首度曝光」　秒撥電話霸氣幫追星

7月才4天已有200人熱到送醫！今明更高溫　防中暑6大重點一次看

新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

大谷翔平30歲生日吞3K　道奇3比9輸響尾蛇　

百度李彥宏：沒有應用的話　基礎模型一文不值

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年老居酒屋開箱　必喝當地地酒

晶片價格提升！三星利潤成長優於預期　股價寫今年新高

政治熱門新聞

快訊／數量再增加！36共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻51浬

中海警驅趕我漁民　廣播嗆：不要命了

軍備局證實陸軍營區使用華為路由器　將懲罰廠商

中海警探照燈干擾　澎湖漁船驚恐求救

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：無知！

快訊／經濟表現亮眼　卓榮泰指示人總調升明年軍公教薪資

沒收討論、軟禁公務員、鎖住民主！　柯文哲斥：賴清德何時才住手？

爆詐騙集團藏「三立」還牽扯陶晶瑩　王鴻薇：犯罪所得高達22億

前解放軍駕小艇闖淡水河！台海防陷危機？

「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

租屋電費新制7月15日上路　房東超收電費可重罰50萬

藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

更多熱門

相關新聞

沈伯洋為A片說槓上　陳智菡反擊這句

沈伯洋為A片說槓上　陳智菡反擊這句

中國大陸執法人員7月起可對入境旅客擴大調查手機、筆電等電子設備，民進黨立委沈伯洋稱對岸可透過個人看過的A片內容來掌握人民政治立場，引發熱議，並翻出5年前沈就說出相關言論。民眾黨團主任陳智菡3日發文酸沈伯洋，沈則反嗆「讀書不犯法」，陳智菡則再嗆「研究與理論基礎是甚麼？」

她分析拆樑行動「壯年是關鍵」

她分析拆樑行動「壯年是關鍵」

拆樑二階達標　基隆成罷免熱戰實驗場？

拆樑二階達標　基隆成罷免熱戰實驗場？

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

賴稱國會改革涉違憲　她批別自命為大法官

賴稱國會改革涉違憲　她批別自命為大法官

關鍵字：

陳智菡吳靜怡Grace Woo

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

花60元停車「發票中千萬」明天不領就充公了

愛家名醫外遇　小三現況曝光

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

林志玲帶兒去遊樂場　陪玩親餵水獲讚

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面