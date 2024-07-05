她批陳智菡「妳只是助理」　轟闖委員會直播嗆立委「為聲量去裸奔」

▲柯營前幕僚吳靜怡批陳智菡到立院委員會嗆聲，如同為求聲量去裸奔。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo）

實習記者歐承翰／台北報導

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，民眾黨立委麥玉珍缺席，反倒是自家黨團主任陳智菡在現場開直播，更與綠營立委互槓。對此，政治評論員吳靜怡5日痛批，陳智菡跑到立法院委員會嗆聲，不就如同為求聲量去裸奔嗎？

立法院內政委員會昨上午排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，不料藍綠爆發激烈衝突，民進黨一早佔領主席台，國民黨立委進入內政委員會後，藍綠開始舉牌互嗆。而民眾黨內政委員會立委麥玉珍缺席，但黨團主任陳智菡卻入內政委員會議現場並大開直播，被綠委林楚茵抓包喊，「為什麼民眾黨立委全部沒來，可是他們辦公室主任在這裡直播啊？」，陳智菡反擊，「有規定不能直播嗎？」，又槓上綠委王定宇，被王定宇嗆「委員沒來開會，幕僚還罵來開會的委員是薪水小偷？你們的委員不只是薪水小偷，還偷火龍果！」

▲立院民眾黨團主任陳智菡到委員會直播，但自家委員麥玉珍缺席，遭綠委王定宇等人開嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

吳靜怡5日於臉書發文指出，立院細則規範本來就禁止立委助理進入到議場，雖然委員會沒有明文規定但因為方便立委們拿資料或請助理紀錄就會低調進出，有些助理用手機拍影片也是默默的，就陳智菡直接大開直播，還能直接對著立法委員叫囂。

吳靜怡說，沒有聲量的柯文哲自豪最近是刻意保持低聲量，但柯文哲身邊的戰狼，卻是上演立法院歷史上頭一遭「助理在立院會場嗆立委」的荒謬戲碼，柯文哲不只不檢討自己人犯下的大忌，還直指是民主最黑暗的一天，有夠丟臉。

「陳智菡當民眾黨黨團主任很大嗎？」吳靜怡表示，不，就是立院助理的身份罷了。她也提醒，柯文哲整天想要教育小草、年輕人，麻煩先教好自己身邊的女人。