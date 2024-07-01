藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

▲基隆市長謝國樑出席基北北桃市政會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

藍綠掀起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑、固樑」之戰，國民黨的「固樑行動」，預計今（1日）黨中央與基隆市府團隊將共商策略。對此，政治評論員吳靜怡表示，國民黨沒有「熱罷免」案例，但依據事態，恐怕現在是要採全員站出來的策略。而藍委徐巧芯喊話後，更將造成「草船借箭」戲碼，罷免演變成「骨牌效應」後的「火燒連環船」，藍營縣市一個都別想跑。

吳靜怡表示，謝國樑成為藍白「骨牌效應」的第一張，而基隆會不會成為「罷免熱戰」的實驗場域？

吳靜怡指出，目前國民黨還沒有策動過「熱罷免」的案例，若謝國樑第二階段連署通過，兩個月內會啟動投票，而之前「韓國瑜」罷免經驗，走的路線是「冷罷免」，也就是沒有強烈號召動員出來投「反罷免票」，主要是害怕激化罷免群眾。

吳靜怡認為，依據現在國民黨的事態，恐怕就是全員站出來挺謝國樑、動員群眾的策略。同時，基隆也會陷入世代和政黨對決，謝國樑要繼續「小愛爸爸」的溫和派還是要強硬手段，就要看他抉擇。

吳靜怡強調，徐巧芯幫謝國樑喊話後，將造成「草船借箭」戲碼，連署書成為群眾運動，瞬間的暴增，讓原本困難的第二階段門檻變成觸手可及，這可能會演變成「骨牌效應」後的罷免「火燒連環船」，從基隆開始，台北、桃園、台中一個都別想跑。

另外，吳靜怡提到，基隆連署，柯文哲形容連署行動就是「抄一抄」，如同打臉青鳥一樣，直指是政黨動員，這些業力只會累積到議員了，民眾黨也很多軟爛柿子呀！

▲前柯幕僚吳靜怡Grace。（圖／記者林敬旻攝）