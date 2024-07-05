前解放軍駕小艇闖淡水河！094潛艦現蹤台灣海峽　海防陷危機？

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

近期台漁船被中方扣留、台灣漁民拍到中共094核潛艦現蹤台灣海峽，還有曾為解放軍艇長的陸男駕小艇長驅直入台灣淡水河，都掀起軒然大波，台灣海防出現危機了嗎！？台灣海巡等單位被當塑膠嗎？熟悉中共思維的美國防部前官員、台灣科前科長胡振東，來解析背後可能動機和原因，不排除是中方對我方的試探！

▲ 美國防部前官員、美國空軍退役中校胡振東。（圖／《豈有此呂》）

兩岸關係一直是台灣重要課題，連帶的疑美論也成政壇攻防焦點，美國軍售的順序讓台灣全球軍力排行輸中國還連兩年下降？「但是台灣飛彈密度排世界前二」也是雷神台灣分公司前總經理的胡振東觀點，不必在意排名，而是要看武器能否及足夠自衛台灣，他也解密軍購供給原則，認為台灣不必嚇自己。

提到台灣兵役制度恢復為一年，胡振東肯定有必要，可以讓男孩變成男人，呼籲台灣父母看得長遠一些。他也分享自己在美國空軍菜鳥時期的訓練，也要「摺豆腐」床單若彈不起銅板就完蛋，一開始很多男孩哭著找媽媽，他被操得很累只想睡被氣死了。

而你是不是也質疑兩岸若發生戰爭美國會來嗎？更多胡振東分析還有這些強國也都會來支援，請鎖定7月5日下午1:10的《豈有此呂》一起了解。

▲胡振東和呂截對談美中台關係。（圖／《豈有此呂》）