　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勇者欣梅爾中捷長髮哥來了　挺身正義卻有社恐「動我頭髮就不行」

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

3刀男月前在中捷車廂隨機殺人震驚社會，全案已起訴，被砍傷臉仍負傷奪刀壓制對方的英雄，長髮哥許瑞顯帶著兩道傷疤來《豈有此呂》，他因為引用日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，他一定會這麼做的。」紅到日本，他說私下也是在意正義和正確的人，但他是宅男有點社恐。

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯酷酷外表下有靦腆笑容。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯。（圖／《豈有此呂》）

長髮哥分享他遇刺當時的心情，他說一開始有先試圖緩解對方情緒，沒想到對方竟一刀砍來，他用自信的三頭肌下壓力量壓制對方，一直到3刀男被徹底制伏，他才慢慢走出車廂確認傷口。由於他全程淡定陳述，讓呂捷忍不住發問：「你心臟1分鐘只跳8下嗎？」

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯。（圖／《豈有此呂》）

▲許瑞顯描述遇刺過程很淡定，見自己傷口想自拍。（圖／《豈有此呂》）

長髮哥處變不驚連救護車都自己叫，他說被砍後他其實都沒有太大痛感，是有人看到他大叫，他跑去廁所照鏡子才發現自己臉上傷口深可見骨！呂捷詢問到當下的心情，長髮哥竟說，想要自拍一張，讓呂捷大吃一驚。

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯。（圖／《豈有此呂》）

▲許瑞顯有不一樣的人生觀，被呂捷虧畫錯重點。（圖／《豈有此呂》）

長髮哥分享他的私生活多被健力以及動漫佔滿，會接觸健力是因為之前當工程師壓力太大亂吃暴肥，他熱衷動漫所以不太關心真人，幾乎不太知道台灣藝人有哪些。

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯練健力。（圖／許瑞顯提供）

▲許瑞顯練健力。（圖／許瑞顯提供）

而他看淡世間紛擾卻仍有一件事是他死穴，就是不能叫他剪頭髮；更多長髮哥的人生觀和健力訓練，請鎖定7月2日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯。（圖／《豈有此呂》）

ET快訊
波音787遇強烈亂流迫降！　座椅折斷、天花板破洞30傷
快訊／24旅客自由行「食物中毒」！8人上吐下瀉
颱風季登場！　有利生成時間曝
感到暖心！　短裙妹「檔車自摔」3男秒衝救人
土皇帝議長！　郭台銘還叫他表哥
營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／24旅客遊金門爆「食物中毒」！8人上吐下瀉　衛生局出手了

勇者欣梅爾中捷長髮哥　挺身正義卻社恐「動我頭髮就不行」

「假謝金河」騙1.5億！　地產大亨起底不到60歲身價百億

「台灣最大毒梟」瘋魔之路　200萬買凶殺檢12槍

賓士E63哥開「認知作戰」衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

八大猴「入侵北部大學」搭訕找小姐　囂張寫黑板：初入八大

快訊／中華電信疑機房大當機　彰縣市內電話斷線119、110無法使用

台南2024年暑期青春專案首日聯合稽查　黃偉哲率隊宣示保護青少年決心

惡男「酒瓶爆頭」超商店員！嫌態度差就撂人3圍1　打成腦震盪

快訊／花蓮台9線土石流　崇德至和仁封閉「只出不進」

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

名車衝撞總統府影片曝　駕駛全身名牌！動機待查

SHINee KEY「自備筆」寵粉簽名！　笑曝：打算隨身帶小卡發XD

快訊／24旅客遊金門爆「食物中毒」！8人上吐下瀉　衛生局出手了

勇者欣梅爾中捷長髮哥　挺身正義卻社恐「動我頭髮就不行」

「假謝金河」騙1.5億！　地產大亨起底不到60歲身價百億

「台灣最大毒梟」瘋魔之路　200萬買凶殺檢12槍

賓士E63哥開「認知作戰」衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

八大猴「入侵北部大學」搭訕找小姐　囂張寫黑板：初入八大

快訊／中華電信疑機房大當機　彰縣市內電話斷線119、110無法使用

台南2024年暑期青春專案首日聯合稽查　黃偉哲率隊宣示保護青少年決心

惡男「酒瓶爆頭」超商店員！嫌態度差就撂人3圍1　打成腦震盪

快訊／花蓮台9線土石流　崇德至和仁封閉「只出不進」

土星逆行！　3星座「好的影響」

沈文程、滅火器開戰！　7／20總統府音樂會為奧運應援

彭博：俄羅斯「基洛級潛艦」2度進入愛爾蘭海

「TOYOTA全新電動車」續航超過1,000公里！4種新電池技術曝光

00934年化配息逼近2成　老手引「00936慘案」拋3大潛在危機

《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！月薪曝光⋯5福利超狂：不定時出遊

快訊／24旅客遊金門爆「食物中毒」！8人上吐下瀉　衛生局出手了

尼加拉瓜暗通中國！　運作中美洲統合體「排台納中」

颱風季登場！　有利生成時間曝

喝水排毒！人體「6個時間點」一定要喝　醫：可以邊漱口

友釣魚不慎跌入池內　全場狂笑1min才拉起

社會熱門新聞

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

惡男酒瓶爆頭超商店員　打成腦震盪

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

台中社區規定寵物足不落地　夫妻不甩挨告要賠10萬

即／中華電信疑機房當機　彰化電話斷線

賓士E63哥衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

快訊／24旅客遊金門食物中毒！8人上吐下瀉

更多熱門

相關新聞

莊瑞雄看國昌和老柯才是立院8+9

莊瑞雄看國昌和老柯才是立院8+9

日前因為政黨協商發言，槓上立法院長韓國瑜的立委莊瑞雄來了！他還原當天現場，表示他並非演戲，就是堵爛，他還評比了歷屆立法院長的表現，批評韓國瑜愛演又最懶；而最戲劇性的同事黃國昌加柯建銘，根本比他還像立院8+9，他也說黃人模人樣的帥，但立場卻變來變去很可怕，他實在看不懂。

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

可愛人妻王婧變身運轉手遇奧客

可愛人妻王婧變身運轉手遇奧客

中捷隨機砍人3刀男起訴　長髮哥回應了

中捷隨機砍人3刀男起訴　長髮哥回應了

被體育新聞耽誤的命理師　看命盤先看健康「眼睛有裝X光」

被體育新聞耽誤的命理師　看命盤先看健康「眼睛有裝X光」

關鍵字：

呂捷豈有此呂中捷殺人長髮哥許瑞顯欣梅爾《葬送的芙莉蓮》

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

大鬧101泰籍爆乳姊「就醫照外流」　院方回應

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

即／首爾重大事故　汽車衝撞人群6死

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面