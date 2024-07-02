勇者欣梅爾中捷長髮哥　挺身正義卻社恐「動我頭髮就不行」

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記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

3刀男月前在中捷車廂隨機殺人震驚社會，全案已起訴，被砍傷臉仍負傷奪刀壓制對方的英雄，長髮哥許瑞顯帶著兩道傷疤來《豈有此呂》，他因為引用日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，他一定會這麼做的。」紅到日本，他說私下也是在意正義和正確的人，但他是宅男有點社恐。

▲▼ 中捷長髮哥許瑞顯酷酷外表下有靦腆笑容。（圖／《豈有此呂》）

長髮哥分享他遇刺當時的心情，他說一開始有先試圖緩解對方情緒，沒想到對方竟一刀砍來，他用自信的三頭肌下壓力量壓制對方，一直到3刀男被徹底制伏，他才慢慢走出車廂確認傷口。由於他全程淡定陳述，讓呂捷忍不住發問：「你心臟1分鐘只跳8下嗎？」

▲許瑞顯描述遇刺過程很淡定，見自己傷口想自拍。（圖／《豈有此呂》）

長髮哥處變不驚連救護車都自己叫，他說被砍後他其實都沒有太大痛感，是有人看到他大叫，他跑去廁所照鏡子才發現自己臉上傷口深可見骨！呂捷詢問到當下的心情，長髮哥竟說，想要自拍一張，讓呂捷大吃一驚。

▲許瑞顯有不一樣的人生觀，被呂捷虧畫錯重點。（圖／《豈有此呂》）

長髮哥分享他的私生活多被健力以及動漫佔滿，會接觸健力是因為之前當工程師壓力太大亂吃暴肥，他熱衷動漫所以不太關心真人，幾乎不太知道台灣藝人有哪些。

▲許瑞顯練健力。（圖／許瑞顯提供）

而他看淡世間紛擾卻仍有一件事是他死穴，就是不能叫他剪頭髮；更多長髮哥的人生觀和健力訓練，請鎖定7月2日下午1:10的《豈有此呂》。