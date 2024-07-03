土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

▲台鐵公司董事長杜微說明0621新自強號撞土石流調查。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型新自強號6月21日在花蓮路段撞上土石流出軌，造成司機員手骨折，另有8名乘客受傷，台鐵今(3日)公布調查結果，對司機員、列車長和服務員等4人記功和嘉獎，其中骨折司機員抱傷下車確認列車受損情況還協助旅客轉乘，台鐵董事長也親曝司機員情況，指司機員傷勢還要1個半月後才能恢復。

台鐵6月21日發生新自強號撞上土石流事故，造成9人受傷，其中一人就是台鐵陳姓司機員，台鐵今公布調查結果，除懲處8人外，另有4人被記功和嘉獎。

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包括受傷陳姓司機員，當時雖然手骨折，但司機員負傷不退，仍下車確認車輛和受損情況，並持續通報，安撫旅客、協助旅客轉乘，記功兩次。

▲台鐵針對6月21日新自強號撞土石流事故懲處和獎勵結果。（圖／台鐵公司提供）

黃姓列車長也因救助旅客脫險，對受傷旅客及時救護，更安撫旅客並協助旅客轉乘，也記功一次。

另有兩名陳姓和洪姓服務員因在列車出軌後，安撫旅客並協助旅客轉乘，皆各別記嘉獎兩次。

台鐵董事長杜微也親曝司機員最新情況，杜微表示，司機員預計1個半月後才能恢復，後續也會觀察和關注他的休養，也對8名受傷旅客持續關心。