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「最正越南人妻」泡湯破200萬觀看！老公曾高EQ回應酸民被讚爆

▲▼有「越南周子瑜」新住民阮秋姮。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

▲新住民阮秋姮長相甜美、口才流利，不僅有「越南周子瑜」封號，還曾主持國慶大典。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

記者柯沛辰／綜合報導

有「越南周子瑜」封號的新住民阮秋姮長相甜美、身材火辣，2018年曾受邀擔任國慶大典主持，目前擔任越語老師，還跟台灣老公John一起經營YouTube頻道，吸引32萬人訂閱。隨著近期台越婚姻話題備受關注，過去John霸氣回應酸民的一席話，以及對仲介婚姻的態度，也再度被翻出討論。

現年32歲的阮秋姮和老公一起經營「Hang TV-越南夯台灣」，經常分享台越之間的文化觀察和語言教學。2022年，頻道PO出一家三口開箱苗栗溫泉會館的影片，可見阮秋姮大方換上粉色比基尼泡湯，豐滿上圍和好身材一覽無遺。

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影片曝光後，在網路上瘋傳，吸引超過200萬次觀看，而網友們也直呼好辣，紛紛留言支持阮秋姮自信展現身材。不料卻有酸民留言「非常難理解為何她先生會如此把自己太太的身體暴露在別人前，希望不是為求點擊數吧！」

▼頻道2022年開箱苗栗溫泉會館，掀起極大討論度。（圖／翻攝自YouTube／Hang TV - 越南夯台灣，下同）

▲▼有「越南周子瑜」新住民阮秋姮。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

▲▼有「越南周子瑜」新住民阮秋姮。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

當時John霸氣給出4點回應：

一、我的太太對於如何展現自己有全然的自主權，穿著比基尼流露出性感身型，獲得網友們的稱讚，在這過程中我的太太獲得一些自信，我覺得很好。

二、影片是我們夫妻的共同創作，在彼此審核認同後發布，邏輯上不是我去暴露我太太，是我協助她展現自己。

三、我自己是影片從業人員，對於影像尺度拿捏我有自己的原則。對我來說舉手投足流露出性感是可以的，擺弄姿勢意圖勾人性慾是超過尺度的，我能保證本頻道不會出現後者的內容，家庭觀眾請放心觀看。

四、透過我們的影片，您想去越南旅遊、想吃越南美食、想交越南朋友都很好，但請勿找仲介花錢娶越南老婆。我們是自由戀愛結婚，非仲介婚姻，跨國婚姻一定不比同國容易，課金進入自己無法處理的關係會為彼此帶來災難，更甚者會禍及子孫與家族。

▲▼有「越南周子瑜」新住民阮秋姮。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

如今台越婚姻話題延燒，John這番回應再次被翻出，特別是其中的第四點，再次引發討論和關注。

原來，阮秋姮出生北越的農村，母親為了扛起家計，來台當幫傭工作14年，後來2010年她來台就讀語言學校，課程結束後繼續留在台灣讀大學。結束師大研究所的課業後，她2015年在電視台的打工機會中，結識從事廣告傳播工作的John，兩人相戀踏入婚姻，目前育有1子。

阮秋姮外型亮眼，口才流利，不僅擔任越語老師，還曾出演電影《徘徊年代》，以及大愛劇場《飄洋過海來愛你》，入圍第56屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，以及亞洲電視大獎最佳女配角獎。2018年，她受邀成為首位擔任國慶大典主持人的新住民，讓母親聽聞備感驕傲。

▼阮秋姮在2018年國慶大典上擔任主持人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼107年國慶大會預演,國慶主持人,越南新住民阮秋姮,向盛言。（圖／記者李毓康攝）

▼阮秋姮自信展現身材，獲得老公支持。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

▲▼有「越南周子瑜」新住民阮秋姮。（圖／翻攝自IG／hang.tv）

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