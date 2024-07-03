沒看到土石流「台鐵監控員申誡2次」　工會叫屈：沒收到通知

▲台鐵6月21日新自強號撞上土石流。（資料圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新自強號6月21日撞土石流出軌，事故前19分鐘監視器拍到土石流卻未發現通報，調查今出爐，台鐵懲處8人，董座杜微自行處分，監看監視畫面值班員申誡兩次，台鐵產業工會批評當時未收到土石流潛勢通知，自然不會在畫面中看到，高層要負政治責任，不應拉基層懲處，台鐵同工不同酬，新進員工剛來就離職。

台鐵今公布懲處8人懲處名單，包括台鐵董事長杜微已向交通部長李孟諺提出自請處分，另總經理馮輝昇記申誡一次，值班人員則記申誡兩次，花蓮工務段長和台鐵工務處處長因督導不周記過一次，主管懲處較基層重。

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台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，工會在此事件後有實際去了解情況，工務段監控人員坐在很多監控螢幕的位子上，台鐵收到河川局土石流潛勢通知後，才會去監控路段人員，根據工會掌握，當天還沒收到相關單位對該路段土石流潛勢通知和告知要監控路段，自然而然不會在幾百個、幾十個螢幕中看到土石流，台鐵面對社會質疑，董座提自行處分是一回事，但苛責值班基層人員過頭了，高層要負政治責任，卻拉員工被懲處。

朱智宇表示，台鐵從公司化到現在大多看到賺多少錢和營收的訊息，台鐵安全改革的消息很少，甚至人力補充待遇上，員工出現同工不同酬，新進員工拿不到危險津貼和夜班津貼，對新進員工很不公平，台鐵是國營事業中最低薪勞工，負責列車安全卻沒有調整待遇，交通部到底是要追求穩定和安全的台鐵，還是瘋狂賣便當賺錢的台鐵，已看不到公司化目的和安全憲章。

朱智宇更透露，目前已經有新進員工要離職，員工不斷離退，安全改革沒有看到多大建樹，火車事故和意外一定會再發生，難道下次要民營化，把炸彈丟給民間負責，這不是公共運輸的初衷，台鐵高層除自行處分外，也應該對安全改革、人力補充、解決同工不同酬等要有立即處置，不然事故會再發生。

台鐵今年公司化後，也傳出新進人員剛來就要離職，朱智宇說，目前工會已經陸續收到零星個案，零零散散提出離職，其中新進從業人員工作性質上危險津貼等都不適用，連薪資表都沒有出來，員工不知道未來薪資如何變化，這樣的公司誰會想待。

另朱智宇更指出，也有去年最後一批末代鐵路特考人員才來半年，目前已經在提離職作業。