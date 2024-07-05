Threads一週年「台灣人最愛功能公開」　純文字討論成王道

記者蘇晟彥／綜合報導

Threads 上線即將滿一週年，目前全球每月活躍人數已突破 1.75 億人，在台灣更是受到許多不同族群的喜愛，隱約成為超過Dcard等社群互動平台，為歡慶一週年，官方將在台灣推出城市尋寶活動、期間限定的 App 圖示也將成為彩蛋讓用戶使用，同時更揭露5大最常使用表情，並曝光台灣人最愛「引用串文」。

Threads 為了慶祝一週年，不僅在台灣推出城市尋寶活動，更邀請全球的社群成員設計期間限定的 App 圖示，即日起至 ７ 月 12 日，只要在個人檔案的頁面，點入 App 右上角生日蛋糕的圖示，在畫面上刮除後，即可揭開來自全球的設計師設計的 App 圖案，手機中的 App 圖案也將由 Threads logo 更新為期間限定的設計師特製款。

在上線即將屆滿一年之際，Threads 也回顧過去關鍵數據，與社群共同慶祝一週年：

Threads 在台灣大受歡迎

● Threads 在亞洲廣受歡迎，尤其印度、日本與台灣等社群非常活躍！

● 與全球平均相比，台灣人在使用 Threads 時更常「引用」串文。

廣受喜愛的表情符號、文字為王！

● Threads 上最受歡迎的 5 個表情符號：❤️、笑哭、✨、愛心眼 、 笑歪

● Threads 上 63% 的串文為純文字，沒有圖片或影片。

● Threads 上，超過 25% 的串文包含照片，也就是每 4 篇串文中就有一篇附上照片。

引起話題旋風的熱門主題

● Threads 上已有超過 5 千萬個被標註的主題

● 過去 3 個月 Threads 最熱門的 5 個主題，分別是攝影、閱讀、健身、藝術與 TTPD

● TTPD 是歌手泰勒絲（ Taylor Swift ）最新專輯《折磨詩人俱樂部 The Tortured Poets Department》縮寫，也是 Threads 上討論最熱絡的話題之一

資料來源：Threads 內部資料，以及 Threads 委由 Wakefield 的外部調查