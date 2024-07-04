接見國際科展台灣隊　賴清德學五條悟「領域展開」

▲賴清德模仿漫畫人物五條悟「領域展開」手勢。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（4日）接見「我國參加2024年各國國際科學展覽會代表團」，期勉學子們保持對科學研究的熱情，為自己創造更傑出的成就，也為台灣的科學發展貢獻力量。有趣的是，總統府Flickr釋出多張合影照片，賴清德與學生們模仿知名動漫「咒術迴戰」最強咒術師五條悟的領域展開「無量空處」手勢，甚至連師長們也比著同樣手勢入鏡。

在動漫劇情中，當五條悟發動「無量空處」技能時，將會對敵人展開無限信息強制入腦的精神衝擊，讓敵人吸收過量資訊導致大腦燒掉。

賴清德致詞時表示，他很高興能與來自全國各地，今年代表國家參與國際科學展覽的同學見面交流，並感謝大家向全世界展現台灣多元又強大的科學實力。

賴清德指出，台灣科學教育館每年舉辦「台灣國際科學展覽會」已經超過22年，今年有27國、369件作品報名參加，達到歷屆最多，主辦單位也從台灣的參賽者中，選出48名學生、29件作品代表國家參加世界各國的科展，截至目前，我國代表團在「美國國際科技展覽會」這項全球規模最大的中學生科展競賽中，奪下7個獎項，另外，在「義大利科學博覽會」、「突尼西亞國際工程與科技節」及「加拿大科學展覽會」，代表團的5件作品，更是全數獲獎。

賴清德說，今年，有同學嘗試開發組織蛋白酶B的抑制劑，希望善用科技提供新的醫療服務；也有同學使用廟宇的廢棄香灰再製材料，為減少環境中的二氧化碳貢獻心力。這些研究，都攸關醫藥生技發展及淨零碳排的趨勢，可以看見同學們對全球性議題的關注。

賴清德表示，現在，迎向全球智慧化及面對氣候變遷等挑戰，台灣需要更多優秀人才，為台灣的科學研究打下更扎實的基礎，並和國際社會攜手尋找因應策略。未來，政府會持續推動「高等教育深耕計畫第二期」，擴大培養更多具備科技及人文素養的跨領域人才。