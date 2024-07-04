未來一周全台紅番薯「2地最燒」　午後雷雨擴大時間曝

▲明（5日）天氣炎熱，南部、大台北盆地出現37度以上高溫 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，中央氣象署發布明（5日）11縣市高溫資訊，可能出現36度高溫；氣象署指出，未來一周高溫炎熱，尤其大台北、中南部會有37度以上高溫，午後雷陣雨範圍從周日開始擴大，中南部及北部山區恐有局部大雨。

氣象署今下午5時26分發布高溫資訊，明日台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號，請注意。

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▲近日溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員張承傳說，未來一周天氣晴到多雲、高溫炎熱，但留意午後雷陣雨。明、後天太平洋高壓較強，午後雷陣雨範圍較小，嘉義以南跟其他山區有局部短暫陣雨，南部、中部山區可能有局部大雨發生機率。

他表示，周日到下周二太平洋高壓減弱，相對午後雷陣雨範圍擴大，周日、下周一西半部及各山區會有局部短暫雷陣雨，尤其中南部、北部山區有局部大雨。下周二東北部有些短暫雷陣雨。

張承傳表示，這三天風向從東南風轉為偏南風，因此在東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨。周日清晨中部以北沿海地區有零星降雨，下周二中南部清晨到上午也有零星雨勢。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，下周三、下周四風向偏西南風，午後雷陣雨地區轉為中部以北、東北部、東部及其他山區，而清晨到上午中南部有局部短陣雨，東南部可能有焚風發生的機會。

溫度方面，張承傳指出，未來一周氣溫變化不大，都是屬於高溫炎熱，大台北及中南部有36度、37度以上高溫，下周三、下周四東南部因焚風關係會出現36度以上高溫。