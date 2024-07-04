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超商開賣「現烤雞蛋糕」了！2個45元爽吃　咬下爆香濃卡士達

▲▼7-11哈燒專櫃將在7月8日起開賣具有超萌外型和美味口感的「狗掌卡士達雞蛋糕」。（圖／7-11提供）

▲7-11限定78間門市設置「哈燒專櫃」，將在7月8日起開賣「狗掌卡士達雞蛋糕」，每份45元有2個。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

超商吃得到「現烤雞蛋糕」了！7-11限定門市將在7月8日起開賣「狗掌雞蛋糕」，狗掌造型有夠可愛，現烤熱呼呼超級美味，外層酥脆、咬下就能吃到香濃的卡士達內餡，且一份45元有2個，等於單個只要23元爽吃。

7-11限定78間門市設置「哈燒專櫃」，販售炸烤物、烘焙點心共超過10款品項，最快40秒就能品嚐現烤美味。哈燒專櫃將在7月8日起開賣具有超萌外型和美味口感的「狗掌卡士達雞蛋糕」，可愛的狗掌外型，烤製加熱後外層酥脆，內餡有香濃卡士達醬，讓人一口接一口，吃到停不下來。

「狗掌卡士達雞蛋糕」售價45元，每份有2個，即日起至7月23日止，哈燒全品項還可享「任選第2件85折」優惠。

▲▼7-11哈燒專櫃將在7月8日起開賣具有超萌外型和美味口感的「狗掌卡士達雞蛋糕」。（圖／7-11提供）

▲現烤「狗掌卡士達雞蛋糕」外層酥脆，咬下更能嚐到香濃的卡士達內餡。

▲▼7-11哈燒專櫃將在7月8日起開賣具有超萌外型和美味口感的「狗掌卡士達雞蛋糕」。（圖／7-11提供）

▲哈燒全品項自即日起至7月23日可享「任選第2件85折」優惠。

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▲▼Lady M「開心果千層」睽違4年回歸。（圖／Lady M提供）

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