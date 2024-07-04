7-11最新「周末優惠」搶先看！咖啡第2杯10元、泡麵買1送1

▲7-11本周「超值五六日」優惠品項揭曉了，將在7月5日至7月7日開跑，咖啡、零食、冰品等超豐富商品通通下殺折扣。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

把握便宜囤貨！7-11本周「超值五六日」優惠品項揭曉了，咖啡、零食、冰品等超豐富商品通通下殺折扣，像是有大杯燕麥拿鐵第2杯10元、安城拉麵買1送1、ICE比菲多原味買1送1等，且這周再加碼滿額立折活動，使用指定支付方式結帳最高可現折35元。

7-11本周「超值五六日」優惠將在7月5日至7月7日登場，超多品項下殺折扣，咖啡飲料有CITY CAFE燕麥拿鐵（大）第2杯10元、葡萄王康普茶雙纖飲（530ml）買1送1；冰品有ICE比菲多原味買1送1；泡麵有大補帖細麵（當歸鴨／麻油雞）2件52元、農心安城拉麵買1送1。

▲7-11本周「超值五六日」優惠一次看。



零食有桂格每日滿足穀物棒莓果優格買2送2、士力架花生巧克力2件67元、新貴派濃厚花生牛奶威化棒／77大波露任選2件30元、栗庵甘栗仁（120g）3件99元、越南HIS&HERS風味腰果（鹹酥／麻辣／芥末／甜味）任選2件168元；小食餐點有巴特里爆漿奶油餐包（2入）／港式流心菠蘿包任選買2送1。

保健相關商品有明治即攻元氣機能飲（氨基酸）買1送1、白蘭氏雙認證雞精（68ml）特價49元、心焙雞精（40ml）特價109元、舒立效潤喉糖8顆（涼薄荷／柑橘）任選2件59元；生活用品有國際EVOLTA鈦元素電池6入（3號／4號）任選買1送1、我的心機防曬噴霧SPF50特價99元。

另外，7-11本周「超值五六日」加碼滿額立折活動，只要購買指定商品每滿250元，憑icash pay立折35元、憑OPEN錢包或icash2.0立折25元。

▲7-11本周「超值五六日」加碼滿額立折活動，使用icash pay支付最高可現折35元。



全家自即日起至7月7日也推出超豐富的會員限定優惠，包含Let’s Café特大經典美式／私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項第2杯10元、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1、桂冠冰果室百香白葡萄雪酪買1送1等好康，詳細優惠可看附圖。

▲全家會員優惠一次看。（圖／全家提供）

