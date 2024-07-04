快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

▲內政委員會改會議室開會，高金素梅宣布散會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（4日）原要排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，但因民進黨霸佔主席台，導致上午會議停擺，下午召委高金素梅宣布換地方開會時，議事人員又被民進黨關在原本會議室中，讓國民黨立委怒批「民進黨囚禁議事人員」，約經過50分鐘後，高金素梅表示，「為體諒議事人員，我們宣布今天會議散會」。總召傅崐萁也隨即宣布，國民黨4點將到北檢正式告發民進黨團綁架議事人員。

內政委員會一早被民進黨團霸佔主席台，國民黨團下午2點半直接轉移開會陣地，由內政召委高金素梅宣布將會議改至群賢樓101，不過，內政委員會議事人員卻被民進黨團鎖在原本會議室，讓國民黨立委怒轟荒唐。

為此，立委葛如鈞在群賢樓101製作「議事人員被關押時間」，一路到3點20分左右，共被關了51分鐘，高金素梅指出，有任何議題都可以透過委員提案來討論，有關於罷免門檻，綠委郭國文都對於門檻有曾經提過案，綠委吳秉叡也提案加嚴連署門檻，這些都是可以討論的，但是今天安排委員會討論，民進黨竟然自己封殺自己的提案，說要撤案，但是議事已經排了，也要等到院會討論才可以撤案，而不是霸佔主席台，甚至她上午還跟民進黨說，今天不處理選罷法，只處理原住民選舉權益相關法案，他們都不願意。

高金素梅說，身為排案召委，她22年來，第一次看到沒有底線的惡劣的民進黨霸佔主席台，更可惡還軟禁議事人員，剛剛透過電話可以聽到，內政委員會的主秘、專委、科長們無奈的都不出去，這是立法院最黑暗的一天，「我們體恤到議事人員的無奈，因此宣布今天會議就散會」，下禮拜一會繼續排案。

散會後，立委徐巧芯則說，「民進黨可以放人了吧！」，眾藍委也高喊「我要開會釋放議事人員」；立委王鴻薇說，今天不只內政委員會，還有經濟委員會、司法委員會、國防委員會也全部被民進黨沒收了，實在太過分了。

立委王育敏說，現在民進黨已經囚禁議事人員50分鐘了，真的非常過分，請民進儘速釋放議事人員。傅崐萁也說，國民黨4點將到北檢正式告發民進黨團綁架議事人員。