綠委占主席台卡內委會修選罷法！　中午還切火龍果大玩自拍

▲內政委員會民進黨團吃火龍果酸民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今4日原要討論《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，未料民進黨立委一早便佔領主席台，且綠委張宏陸更直接搶走議事人員資料，讓整個議程直接卡在「宣讀上次議事錄」，最後藍營憤而集體離場，約於中午12點半時，綠營幕僚切了一大盤紅色火龍果進場，綠委們開心吃火龍果玩自拍，似乎是在大酸日前民眾黨立委麥玉珍自爆，曾把火龍果帶回越南栽種。

內政委員會召委高金素梅上午9點半左右宣布開會，不過，因為民進黨立委不斷高喊「沒收民權、鳥籠罷免」口號，讓高金素梅遲遲無法發言，藍綠也隔空互嗆。在藍綠雙方爭吵下，民眾黨團主任陳智菡則一直在一旁直播，被綠委林楚茵發現先嗆，「為什麼你們家委員不在，你要一直站在這裡直播啊？」，陳智菡回，「有規定不能直播嗎？」林說，「可以直播啊！但你們的委員沒有來，結果你們的幕僚說我們是薪水小偷」。

綠委王定宇看到也說，「自家立委沒有來，幕僚來罵我們是薪水小偷，邏輯不通啦！」林楚茵問，「你老闆呢？她又去越南了嗎？」陳智菡回，「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」王定宇回，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」，蔡易餘也在旁邊高喊，「保護火龍果！」。

約中午12點半時，綠委們在內政委員會吃午餐，綠委幕僚則端出一大盤紅色火龍果，王美惠看到後開心表示，「哇！好漂亮！支持台灣火龍果」，黃捷吃了也說，「好甜耶！」，王再說，「在中華民國才吃得到喔！很漂亮！」，最後綠委們也一個個拿著切塊的火龍果，一起玩自拍。