麥玉珍沒陪綠推擠＝沒開會？　黃國昌痛斥：王定宇、鍾佳濱薪水小偷

▲民眾黨團召開記者會，回應內政委員會狀況，圖為黃國昌、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會4日審查國民黨團提案《選罷法》修正草案，民進黨一大早霸佔主席台，連外交國防委員會召委王定宇、司法委員會召委鍾佳濱都跑去聲援，導致2個委員會停擺，結果王定宇卻反嗆民眾黨立委麥玉珍缺席、薪水小偷。對此，立院民眾黨團總召黃國昌痛罵，麥玉珍沒陪著民進黨推擠、噴口水，就叫沒開會嗎？有沒有基本是非觀念？

面對內政委員會亂象，民眾黨團總召黃國昌、立委麥玉珍4日上午11時30分臨時召開記者會，麥玉珍開場時表示，自己今天早上還沒到8時就進入內政委員會，看到民進黨霸佔主席台、干擾議事會議進行，導致好幾個委員會都沒辦法去開會，當立委是要在各個委員會工作，但民進黨不工作卻霸佔主席台，導致外交國防、司法法制委員會也都無法開會。

會後，被問到王定宇反指內政委員會白委缺席，一度與民眾黨團主任陳智菡對嗆，罵民眾黨是薪水小偷？黃國昌聽聞此問題，立即拉高分貝痛罵「對不起，我直接講一下，不要想要欺負麥玉珍委員！什麼叫缺席？她有沒有簽到、要不要去開會？你外交委員會召委自己落跑不開會，跑去內政委員會鬧，麥玉珍沒陪著跟你們推擠、噴口水，就叫沒有去開會喔？」

黃國昌批評，打人的喊救人，民進黨省省，「誰是薪水小偷？薪水小偷就是王定宇、鍾佳濱，當召委可以不用開會喔？跑去內政委員會鬧，害麥玉珍無法行使立委職權，卻反過來指著麥玉珍是薪水小偷？民進黨你們有沒有基本的是非觀啊？」

麥玉珍也在一旁補充道，王定宇自己工作不去做，跑到內政委員會霸佔主席台，「這是他們的工作嗎？他們工作是在自己的委員會，不是來別人家霸佔別人工作、不讓人工作，還有臉去講，真的太無理！」

▲民眾黨團主任陳智菡（右）與綠委王定宇對嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會4日排審攸關提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委上午6時甲動佔領主席台，舉標語「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，讓會議無法開始，藍綠委也在現場不斷怒喊口號，氣氛火爆。

內政委員會召委高金素梅上午9點半左右宣布開會，不過因為民進黨立委不斷高喊「沒收民權、鳥籠罷免」口號，讓高金素梅遲遲無法發言，藍綠隔空互嗆；而民眾黨團主任陳智菡也在委員會內開直播，痛批「民進黨竟然還杯葛議事，不開會、不討論，霸佔主席台，連外交國防委員會召委都跑來蹭。」

但外交國防委員會召委王定宇隨即回批「自家立委沒有來，幕僚來罵我們是薪水小偷，邏輯不通啦！」綠委林楚茵問，「你老闆呢？她又去越南了嗎？」陳智菡說「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」王定宇回，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」