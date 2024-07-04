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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇、鍾佳濱不開會「支援佔主席台」　吳怡萱酸：把立院當全聯？

▲▼吳怡萱批評綠委王定宇、鍾佳濱當召委不開會，跑去別的委員會霸佔主席台，把立院當全聯。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

▲吳怡萱批評綠委王定宇、鍾佳濱當召委不開會，跑去別的委員會霸佔主席台，把立院當全聯。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會4日審查國民黨團提案《選罷法》修正草案，民進黨一大早霸佔主席台，連外交國防委員會召委王定宇、司法委員會召委鍾佳濱都跑去支援，導致2個委員會停擺，結果王定宇卻反嗆民眾黨立委麥玉珍薪水小偷。對此，民眾黨發言人吳怡萱痛罵，民進黨現在是把立院當全聯嗎？

面對內政委員會亂象，且王定宇、鍾佳濱還不顧自己的委員會，跑去內委會霸佔主席台一事，吳怡萱4日中午於臉書發文酸說，「『請支援佔領主席台』，民進黨當立法院是全聯？」並放上王定宇、鍾佳濱不在外交國防委員會、司法法制委員會的照片，圖片中寫上「跑去內政委員會當圍事小弟」。

▲▼內政委員會 選罷法修正案 民進黨團甲動 佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會審《選罷法》修正案，民進黨團甲動佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會4日排審攸關提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委上午6時甲動佔領主席台，舉標語「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，讓會議無法開始，藍綠委也在現場不斷怒喊口號，氣氛火爆。

內政委員會召委高金素梅上午9點半左右宣布開會，不過因為民進黨立委不斷高喊「沒收民權、鳥籠罷免」口號，讓高金素梅遲遲無法發言，藍綠隔空互嗆；而民眾黨團主任陳智菡也在委員會內開直播，痛批「民進黨竟然還杯葛議事，不開會、不討論，霸佔主席台，連外交國防委員會召委都跑來蹭。」

但外交國防委員會召委王定宇隨即回批「自家立委沒有來，幕僚來罵我們是薪水小偷，邏輯不通啦！」綠委林楚茵問，「你老闆呢？她又去越南了嗎？」陳智菡說「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」王定宇回，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」

▲▼陳智菡 王定宇 內政委員會 選罷法修正案 朝野攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團主任陳智菡與綠委王定宇對嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，民眾黨團臨時召開記者會，由民眾黨團總召黃國昌、立委麥玉珍出面說明。麥玉珍先表示，自己早上還沒到8點就進入內政委員會，並看到民進黨霸佔主席台、干擾議事會議進行，導致好幾個委員會都沒辦法去開會，當立委是要在各個委員會工作，但民進黨不工作卻霸佔主席台，導致外交國防、司法法制委員會也都無法開會。

黃國昌則還原鍾佳濱落跑過程，提及今早自己登記司法法制委員會、外交國防委員會、經濟委員會質詢，「無法想像的是，司法法制委員會召委鍾佳濱早上9時一到，上面說『現在開始開會』後就宣布休息，我當場跟他抗議為什麼宣布休息？鍾佳濱稱『人不夠』、『要去找人』，公然說謊，早上9時人就跑掉，混到10時多才回來，你去哪裡找人？你為什麼不開會？當主席可以恣意妄為嗎？說不開會就不開會，全部人都要等你，有這種道理？」

面對王定宇罵麥玉珍薪水小偷，黃國昌反嗆，「不要想要欺負麥玉珍，什麼叫缺席？她有沒有簽到、要不要去開會？你外交委員會召委自己落跑不開會，跑去內政委員會鬧，麥玉珍沒陪著跟你們推擠、噴口水，就叫沒有去開會喔？」打人的喊救人，民進黨省省，「誰是薪水小偷？薪水小偷就是王定宇、鍾佳濱，當召委可以不用開會喔？跑去內政委員會鬧，害麥玉珍無法行使立委職權，卻反過來指著麥玉珍是薪水小偷？民進黨你們有沒有基本的是非觀啊？」

▼民眾黨團召開記者會，回應內政委員會狀況，圖為黃國昌、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團 回應內政委員會相關 記者會 黃國昌 麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

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