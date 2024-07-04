「國民黨這招真是高」　媒體人：掩護民進黨

▲內政委員會排審《選罷法》，徐巧芯、王美惠爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立院黨團今（4）日發出「甲級動員」，力拼《選罷法》修正草案出委，沒想到民進黨立委一大早就發動反擊，佔領內政委員會主席台。對此，資深媒體人黃揚明直言，「國民黨團這招真是高，羞辱謝國樑、掩護民進黨。」

黃揚明在臉書發文指出，國民黨團因為「白目」在內政委員會排案《選罷法》，今天民進黨團動員大量立委群起抵抗，導致連應該是媒體焦點、要討論自由時報報導的中媒盯梢政論節目案，以及最新的漁船被對岸扣留事件動態的外交國防委員會，都因此停擺。

「國民黨團這招真是高」黃揚明評論道，國民黨的策略雖然引發混亂，但某種程度上卻達到了羞辱謝國樑並掩護民進黨的效果。

▲內政委員會民進黨團吃火龍果酸民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

針對國民黨甲動拚《選罷法》修法今日出委。民進黨表示，國民黨害怕民意反撲，因此由許宇甄、徐欣瑩帶頭提出《公職人員選舉罷免法》修正案，加上就職未滿一年不得罷免連署及提議 ，直接沒收公民及早修正錯誤的權利。

民進黨指出，國民黨藉此提高罷免投票門檻，要求罷免票須高於當初選舉得票數。民進黨批評這一門檻不合理，認為罷免投票率通常難以與全國性選舉投票率相比。民進黨呼籲國民黨，強行修訂《選罷法》以保護謝國樑的策略將適得其反，反而會激怒民眾，讓台灣人民看清國民黨為了政黨利益，利用國會人數優勢，恣意行事的真面目。

針對民進黨立委霸占主席台。國民黨團總召傅崐萁強烈譴責民進黨癱瘓國會、沒收民主討論，指責這種行為完全踐踏民意。傅崐萁表示，國民黨對《選罷法》修正案並沒有既定立場，只希望能夠充分討論，尊重各方意見。

傅崐萁指出，今日在立法院再次看到民進黨一貫的霸道和詐騙本質。他批評，過去民進黨不斷強調「沒有討論就沒有民主」，今天國會代表全民民意，但民進黨卻用這樣霸道手段，占領委員會，而且不止癱瘓內政委員會，連經濟、外交及國防、司法及法制等委員會，都因為民進黨召委拋下委員會而無法開會，整個國會被民進黨癱瘓。