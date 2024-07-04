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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控「綠囚禁議事人員」藍委報案！　內委會轉移陣地續審《選罷法》

▲▼高金素梅與內政委員會主秘通話 確定議事人員被民進黨困住 不讓他們出來。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅與內政委員會主秘通話，議事人員指出，他們被民進黨困住，不讓他們出來。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（4日）處理《選罷法》，但因民進黨團一路霸佔主席台，導致上午會議停擺，國民黨團下午2點半直接轉移開會陣地，由內政召委高金素梅宣布將會議改至群賢樓101，不過，內政委員會議事人員卻被民進黨團鎖在原本會議室，讓國民黨立委怒轟荒唐。國民黨立委王鴻薇表示，她的辦公室已經報案，民進黨公然綁架、囚禁議事人員。

下午2點28分時，高金素梅在群賢樓101宣布開會，但內政委員會的議事人員卻不在現場，高金素梅在現場問，「議事人員到了沒有？議事人員請到我旁邊，議事人員不在嗎？」洪孟楷也說，「議事人員在哪裡？是被民進黨綁架了嗎？太荒唐了！」。

高金素梅直接打給內政委員會的主秘，電話中內政委員會的主秘說，他「聽到高金素梅在原會議室外有宣告改會議地點，但是他們不讓我們出去」。高金素梅問，「他們是誰？」主秘說，「痾…就是民進黨的委員們」。

▲▼內政委員會改會議室開會 國民黨團佔據主席台護高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

高金素梅最後也說，議事人員公然被鎖在委員會裡面，這是她在立法院22年來，第一次看到會動到議事人員，縱使許宇甄的提案有再大的爭議都可以討論，更何況除了許宇甄的提案，吳秉叡的提案也在裡面，他的提案也有20位的民進黨委員幫他連署，這個提案就是希望罷免亂象可以更減少，這不就大家的意思嗎？民進黨口口聲聲說沒有討論沒有民主，今天委員會已經排案了，現在連門都不讓她進去，議事人員都不讓他出來，民進黨會不會太荒謬了，如果待會議事人員還是被綁架，10分鐘之後，將會有宣布，此時國民黨立委們齊聲喊出，「我們要開會，釋放議事人員」。

王鴻薇則說，剛剛辦公室已經向中正一分局完成電話報案，因為內政委員會的議事人員被民進黨公然綁架、囚禁，立法委員沒有這麼大，難道議事人員的行動都要被限制嗎？警政署你辦不辦，民進黨你們真的太惡劣了。
 

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