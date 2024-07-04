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體適能趣味競賽嗨翻天 50處文健站長者熱情參加

▲台東縣政府4日在台東縣立體育館，舉辦「樂活一起趣」體適能趣味競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府4日在台東縣立體育館，舉辦「樂活一起趣」體適能趣味競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進文化健康站VUVU(原住民長者)的健康，台東縣政府4日在台東縣立體育館，為文健站長者們盛大舉辦「樂活一起趣」體適能趣味競賽，約50個文健站、200多位長者和照服員參加，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、原住民族委員會副主委杜張梅莊等貴賓到場為長者加油打氣。

饒慶鈴提到，包括新核定的阿拉巴灣、麻荖漏、太平等站，目前台東全縣核定達109處文健站，提供近4千位長者照顧和營養餐食，並積極培訓照服員增能課程，感謝各單位協助用心照顧服務族人。台東文健站不僅是日托及照顧功能，縣府更注重預防延緩失能及促進健康，開設多元課程與活動外，從去年導入AR擴增實境系統，讓長者在玩遊戲的同時培養運動習慣，今年更擴大到所有文健站，並持續舉行AR擴增實境體適能競賽。

▲台東縣政府4日在台東縣立體育館，舉辦「樂活一起趣」體適能趣味競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府原民處說明，此次活動聯手台東大學體適能團隊精心策劃，設置「我是飛毛腿」、「球之不得」、「一桿進洞」、「齊力傳心」4個趣味競賽項目，刺激趣味的比賽讓長者運動不無聊，包括上、下肢運動能力，也有比速度、比持久，以及考驗團體默契，除了爭取個人榮耀，也有助於促進長者的身體健康、增加長者社會參與，並提升社區的凝聚力。

今日賽場上長者們個個精神抖擻，活力四射，饒縣長也對長者的熱情參與和照服員的辛勞付出表示衷心感謝，並頒獎表揚各趣味競賽優秀個人及團體。她指出，這些平日辛勤照顧長者的照服員們，在活動中扮演了重要角色，幫助長者們克服挑戰，享受競賽的樂趣。未來縣府將持續舉辦更多類似的活動，以充滿樂趣的競賽取代傳統單調的運動模式，鼓勵銀髮族積極參與體育運動，提升健康，並促進社區的和諧與凝聚力。

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