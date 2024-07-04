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台東縣暑期活動滿檔　縣府積極振興觀光產業

▲台東縣政府4日特別召開「台東觀光產業振興高峰論壇」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府4日特別召開「台東觀光產業振興高峰論壇」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

4月3日花蓮地震後，全國遊客對於到花東旅遊產生疑慮，對觀光產業造成影響。為了因應這一挑戰，台東縣長饒慶鈴4日特別召開「台東觀光產業振興高峰論壇」，邀請縣內各界人士參與討論。

饒慶鈴表示，因為受到地震以及出國旅遊潮的影響，縣府與各單位今年度更加努力推動觀光產業，及規劃滿滿的暑期活動，今日縣府所舉辦「台東觀光產業振興高峰論壇」，邀請旅館公會、民宿協會、中小企業協會、總工會及相關產業界別人士，共同討論及提出在地震後如何有效恢復觀光資源、推動市場行銷、提升觀光產值等議題。

會中首先針對台東縣各單位所規劃滿檔的精彩活動做報告，除了舉辦熱氣球嘉年華、最美星空音樂會、藍海生活節等活動，也持續推動國外包機遊台東及橘世代獎勵旅遊等方案，對觀光產業的復甦與發展提出具體行動計畫，包括如何有效整合震後觀光資源、及向中央爭取3500萬元振興觀光計畫。

交觀處長卜敏正說明，依據今年度每個月的遊客人次統計，4、5月遊客數量相較3月遊客人次減少，顯示地震後不少遊客受預期心理影響導致觀光消費人口減少，期許透過這次觀光振興計畫，吸引更多遊客來台東觀光。

縣府交觀處也進一步說明，此次觀光產業論壇重點關注於震後觀光資源整合、行銷策略創新等議題，並加強台東的觀光行銷策略、媒合旅行社推出台東旅遊優惠方案，以及赴南部工業區、科學園區和各大型醫院舉辦福委會旅遊宣導。也辦理大型演唱會創造遊台東觀光吸引力，期望能夠通過各種補助與行銷成果，為台東的觀光產業注入新的活力和動力。

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