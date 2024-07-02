臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

▲臺東縣出生人口數持續正成長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府2日公佈，113年1月至6月全縣出生人口數共計733人，相較前3年同期(1至6月)，110年637人、111年651人及112年710人，皆持續呈現正成長，於全國出生人口數低迷之際，實屬不易。另外，臺東縣政府民政處戶政科楊盈青科長積極推動營造臺東優質育兒環境，成效良好，獲評選為今年全國「績優戶政人員」，接受內政部表揚。

臺東縣政府表示，由於縣府近年開源節流有成、財政維持績優，將經費挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫，於113年1月1日起，臺東縣生育補助費用再加碼，婦女生育補助費第一胎每位補助新臺幣肆萬元整，第二胎每位補助新臺幣肆萬伍仟元整，第三胎(含以後者)每位補助新臺幣伍萬元整。

臺東縣長饒慶鈴除關懷產婦媽媽們的辛勞，亦重視孩童醫療，配以幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師及全國首創的類公共化政策讓公私托收費一致等。臺東兒童運動公園13項主題遊戲設施讓孩子玩得不亦樂乎，專供2-6歲小小孩的幼齡遊戲區也在兒童節前夕開放，目標至115年完成新、改建14座兒童遊戲場，讓大小朋友盡情暢玩。

饒慶鈴指出，孩子是我們的寶貝和未來的希望，臺東縣政府從提高生育補助、坐月子餐、育兒指導，建構安心懷孕，持續創建願生能養的友善環境，減輕育兒負擔及提升慢經濟效應的健康生活城市等，期待孩子們在健康幸福的臺東，快樂成長，讓大家都樂意來臺東生孩子。

縣府民政處進一步提及，戶政科楊盈青科長，在推廣人口政策方面，109年主責規劃「妳生孩子，縣府幫你輕鬆坐月子」育兒指導到宅服務暨弱勢家庭(含新住民)月子餐補助計畫(4年期)並獲花東基金補助，服務臺東縣約1800位媽媽、1萬7000小時；亦主導規劃參加「112年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」活動，榮獲健康城市類之健康平等獎，獲選全國「績優戶政人員」，並於7月1日全國戶政日，接受內政部次長頒發獎座表揚。