LINE帳號突遭登出！女衝池上分駐所求救　警提醒：把握黃金6六分鐘

▲帳號被登出，把握黃金六分鐘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

「那ㄟ阿捏啦」？臺東縣池上鄉有位女性民眾，於3日9時許，慌忙的到關山警察分局池上分駐所，並向值班警員莊永長稱「我的LINE帳號被不明原因登出，不久後朋友接到跟我同名，並於後方加註『池上』的帳號邀請她加入好友，還好我發現不對勁，立刻到電信公司，服務人員幫我『奪回』帳號，但是那樣還會有問題嗎？」。莊員對她說明，所幸妳及時發現並取回帳號，友人警覺心高立刻通知妳，才沒造成任何人的損失，妳要立即更換新的密碼，以免再次被盜用。

池上分駐所員警跟她耐心說明，「妳的LINE帳號被詐騙集團盜用了！」，很多被害人接到朋友這樣的通知都欲哭無淚不知所措，其實只要掌握「黃金6分鐘」，火速進行搶救帳號大作戰，取消「允許自其他裝置登入」並變更密碼，搶回帳號的機率非常高。此外，簡單設定「換機密碼」、「密碼鎖」和「綁定臉書」，都有助於避免自己的LINE被盜用！

目前詐騙集團盜用LINE的方式，主要還是先竊取被害人的帳號密碼後以其他裝置登入，因此被害人在獲知帳密被盜，第一步就是選取LINE「其他」→「設定」→「我的帳號」後把「允許自其他裝置登入」的打勾取消，然後在被歹徒改掉密碼前搶先變更密碼，這樣就等於在和歹徒的時間賽跑中，贏得了第一回合勝利；接著再立刻設定「換機密碼」，多了一道密碼鎖，讓歹徒更難把帳號給搶回去！不過這「換機密碼」可別跟原本的密碼相同，以免輕易遭破解，當然自己也要牢記。

關山警察分局提醒民眾，LINE帳號被盜用怎麼辦？一、發現Line帳號遭盜用時，應立即至Line軟體中其他→設定→我的帳號，取消勾選允許自其他裝置登入，並變更密碼。二、如密碼已遭歹徒變更時，請至Line公司網站（https://contact.line.me/）填寫「問題反應表」，經確認該帳號遭盜用，Line公司會於24小時內與用戶聯繫，並視個案情況協助用戶處理。三、提醒告知親友不要理會以及提供任何資料給遭冒用帳號。民眾應建立安全使用智慧型手機的觀念，慎防自己的帳號被盜，避免讓自己成為歹徒騙取朋友金錢的工具，多一分謹慎就多一分保障。如有任何疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。