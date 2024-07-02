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2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

▲全臺首創無人機QRcode條碼驚喜抽獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全臺首創無人機QRcode條碼驚喜抽獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

2024臺灣國際熱氣球嘉年華將隆重登場，臺東縣政府1日晚間首次以「暖身場-熱氣球光雕音樂會」概念辦理，照亮鹿野高台夜空，為今夏東台灣觀光旅遊揭開序幕。活動由高人氣熱氣球明星HELLO KITTY球與臺東天后宮媽祖球帶領熱氣球國家隊（臺東球、愛心球、曙光球、蠟筆球、福利熊球）一同演出，熱氣球光雕結合500架次無人機進行展演，三麗鷗人氣明星加入無人機展演陣容，以及全臺首創無人機QRcode條碼驚喜抽獎，整場演出過程驚嘆聲不斷，現場觀眾直呼超可愛。

臺東縣政府表示，首場「熱氣球光雕feat.無人機」展演，在7顆熱氣球國家隊精彩展演所帶來的高人氣加持下，暖身場活動吸引破萬人進場觀賞，活動開場由臺東都蘭在地「薪傳舞團」，以現代流行元素融入傳統原住民舞蹈，接著500架無人機搭配熱氣球光雕音樂會在臺東鹿野高台的夜空進行演出，在臺東天后宮媽祖球與三麗鷗人氣明星HELLO KITTY、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗、酷企鵝等圖案相繼亮相，全場民眾驚艷不已；活動另一高潮是拿起手機等待無人機展演的壓軸畫面，當無人機緩緩聚集，鹿野高台上空赫然出現可供掃描的QRcode條碼，參與民眾現場掃描後，即可立即參加限定版熱氣球小球抽獎，整場演出讓在場觀眾大呼過癮。

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臺東縣府交通及觀光發展處指出，暖身場熱氣球光雕音樂會結束之後，代表著2024臺灣國際熱氣球年華正式展開，將從7月6日至8月19日連續45天在鹿野高台帶來精采又豐富的節目，每天上午5:30至7:00及下午17:00至18:30兩個時段可以到鹿野高台，欣賞來自國內外的造型球展演，還能購票參與熱氣球繫留體驗。

接下來11場熱氣球光雕音樂會精彩可期，其中，在鹿野高台光雕音樂會無煙火場次都有QRcode條碼抽獎，今年活動更有多位重量級大咖應邀演出，千萬別錯過，趕緊安排行程參與「2024臺灣國際熱氣球年華」，相關活動及資訊請至2024臺灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

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