中正紀念堂轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：羞辱文化部長職務

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中正紀念堂轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠無知：羞辱文化部長職務

▲2/13中正紀念堂內的大漁櫻已近滿開，許多民眾趁好天氣前來賞櫻，現場擠得水泄不通。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中正紀念堂。（圖／記者彭懷玉攝）

實習記者歐承翰／台北報導

中正紀念堂轉型向來是文化部的燙手山芋，文化部長李遠昨在立法院備詢時指出，中正紀念堂的問題需顧慮不同族群的看法，盡力做到不要衝突、不要撕裂。對此，資深媒體人周玉蔻4日痛批，李遠不僅失言且扭曲轉型正義的本質與內涵，李遠的無知，羞辱的不只是台灣民主改革道路上所有付出努力的鬥士，更是文化部長的職務。

立法院教育及文化委員會昨邀請李遠列席就「《文化資產保存法》施行40年有餘修復體系翻新升級」進行專題報告。針對中正紀念堂的問題，李遠表示，中正紀念堂的問題需要顧慮不同族群的不同看法，站在政府的角度，要盡力做到不要衝突，不要撕裂。他也說，世界各國在處理轉型正義，移除象徵威權銅像問題，都必需慎重，處理過去的歷史不能逃避，希望讓仇恨過去，面對歷史。

周玉蔻今天在臉書發文表示，李遠宣稱，轉型正義不要撕裂族群，不僅失言而且扭曲轉型正義的本質與內涵，痛批一位民進黨中央政府級閣員，一句話扼殺全黨上下及全台灣有識之士數十年的努力，情何以堪？

針對「所謂轉型正義撕裂族群」之說，周玉蔻認為，根本就不存在，是假議題、謊言、反對者的認知作戰糖衣毒藥。有良知良能、理解轉型正義歷史意涵的人士都知道，轉型正義在台灣，一直是癒合族群裂痕的最佳良藥。

周玉蔻指出，所謂「撕裂族群」是台灣特定政黨及既得利益者，面對轉型正義大義心虛自慚下，洗腦式政治性語言的無力呢喃，李遠居然一如販夫走卒，不辨是非照背如流，令人吃驚。

周玉蔻質疑，這樣的文化部長能夠代表賴清德總統一生奉行的民主信仰者價值嗎？她更直言，這樣文化部長對轉型正義趨動人類文明走上尊重人權、民主自覺、民族自醒莊嚴大道的無知，當初任命他出任的人不會汗顏嗎？

周玉蔻痛批，李遠的無知，羞辱的不只是台灣民主改革道路上所有付出努力的鬥士，更是文化部長的職務。

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