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雲林國際偶戲節恐斷炊？立委急喊話　李遠給答案：全力支持

▲▼2023年雲林國際偶戲節。（圖／翻攝Facebook／雲林國際偶戲節）

▲傳文化部2024年不再補助雲林國際偶戲節。（示意圖／翻攝Facebook／雲林國際偶戲節）

實習記者歐承翰／台北報導

行政院長卓榮泰今（2日）赴立法院備詢，國民黨立委丁學忠反應文化部今年大舉刪減雲林縣藝文教育扎根發展計畫，更宣布不再補助「國際偶戲節」。文化部長李遠則回應，文化部投資在傳統戲曲經費高達5億元，會全力支持，將台灣文化推廣至國際。

▲▼2023年雲林國際偶戲節。（圖／翻攝Facebook／雲林國際偶戲節）

▲2023年雲林國際偶戲節。（圖／翻攝Facebook／雲林國際偶戲節，下同）

丁學忠表示，雲林是布袋戲的家鄉，共有127個立案劇團及3個片場，在學校也培育了約一萬兩千名學生學習布袋戲。布袋戲是台灣40至50年代的共同回憶，但是文化部卻將雲林縣藝文教育扎根發展計畫的經費砍半，刪減剩350萬，甚至今年不再補助國際偶戲節。

李遠說，小時候他也看布袋戲，昨天去看舞台劇《勸世三姐妹》，就是以雲林做為傳統戲劇中心，所以請丁委員放心，文化部其實投資在傳統戲曲約有5億元，前面的計畫有2年3800萬，最近也有一個計畫近4000萬，所以沒有砍預算。他強調，布袋戲對台灣文化而言，國際的推廣很重要的，會全力支持雲林的布袋戲。

丁學忠認為，過去5年文化部補助「國際偶戲節」將近5000萬，吸引全世界的布袋戲迷至雲林虎尾參與活動，相信這個活動的成功，能讓中央注入經費延續下去，若是因為經費問題而斷絕活動，絕對不是大家所期待看見的。他希望部長能延續過往的政策，支持雲林布袋戲向下扎根計畫，以及雲林國際偶戲節的經費。他還也提到，上週五是他的生日，希望院長卓榮泰能完成他「支持雲林縣建設」的生日願望。

卓榮泰回應指出，記得50年前，他最有印象的是半夜起床看棒球和中午看布袋戲，這些都陪伴他成長。至於如何補助提升向國際推銷台灣文化，卓榮泰說，政府會和委員同時進行，希望明年委員生日時，雲林布袋戲中心能有清楚地進度，「讓你生日快樂」。

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場，共有五大主題活動，金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2023年雲林國際偶戲節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府舉辦「2020雲林國際偶戲節」全國記者會，邀來布袋戲大師陳錫煌、台南市議員謝龍介及吳鳳等人，邀請民眾中秋國慶連假來遊雲林、看偶戲、吃美食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2020雲林國際偶戲節」全國記者會，邀來布袋戲大師陳錫煌、台南市議員謝龍介及藝人吳鳳等人，邀請民眾遊雲林看偶戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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