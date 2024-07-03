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金曲出包被罵慘！連年「只有台視競標」　文化部將提檢討報告

▲▼金曲歌王、最佳作詞人MC HotDog熱狗出席華語金曲之夜演唱會暨慶功訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲第35屆金曲獎MC HotDog熱狗演出時，發生麥克風失聲狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

第35屆金曲獎因麥克風失聲等事件出包被網友批，今（3）日立委質詢提到，金曲獎不是第一次出包，但為什麼每次都給台視來做？如果一直以來只有台視競標，也是很大的問題，要求文化部提出檢討報告。

金曲獎在6月29日落幕，不過後續被網友批是「大型翻車現場」，提到最扯的莫過於MC HotDog熱狗表演時，麥克風頻頻故障，連續換了3支都沒聲音，還有很多段都「非常尬」。

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立法院今日舉行教育及文化委員會，邀文化部長李遠報告並備質詢。多位立委也就金曲獎出包事件提出質疑，其中立委萬美玲提到，為何台視一直出錯，又一直將金曲標案給他們做？文化部解釋，其實也只有台視投標。萬美玲進一步表示，如果一直以來都只有一家競標，這問題也不小，是經費不夠還是有其他疑慮，如果每次辦都出錯，這些對音樂的感動又要承接後續批判等沸沸揚揚的爭議。

文化部長李遠表示，就他個人了解，舉辦金曲獎的費用不菲，很容易虧本，因此投標單位不多；而台視是在民營化後，還想要經營形象。萬詢問「這樣形象還會好嗎？」並表示，該如何在預算之內可以做好一個典禮，是需要再檢討的事，文化部對台視有沒有相關罰則，並期望能提出檢討報告。

▲▼第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

▲立委郭昱晴也針對巴奈發言未被完整呈現，對文化部提出檢討。（圖／翻攝自LINE TV）

立委郭昱晴也說，關於這次金曲獎有不少爭議，包括巴奈的感言在官方臉書「金曲 GMA」未完整呈現，直到一個半小時後才完整補上，引發很多聲音。

她認為，台灣是一個言論自由的國家，對藝術、創作、發言都尊重，不應有人的言論被審查，文化部雖然後續發了聲明稿致歉，卻不是在官網上說明，而是以一則留言回應，「雖然有補救，但誠意和歉意都不夠」。

郭昱晴建議文化部，在這兩周大家還在討論熱頭時，能夠再做一些補救，尤其應該對民眾做一個更正式的說明，包括如何對台視進行追溯等，最好也能開記者會，畢竟不是人人都會去看臉書留言。

文化部長李遠表示，這次事件發生到後來，發現都是技術問題，但他承認確實有疏失，針對台視也會有罰款，並會做完整檢討，包括小編發文的問題，未來如何作出政治應變，會有更周延的考慮。

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