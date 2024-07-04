侯友宜五度上東森農場、王令麟送回饋挺農民　新北百萬冠軍茶熱銷一空

▲新北市長侯友宜4日五度到東森農場，這回行銷新北文山包種茶，帶來包種茶優良獎禮盒，並祭出超划算「厚友誼價」，開賣後馬上就銷售一空。圖中（左起）東森購物專家怡君、東森集團總裁王令麟、新北市長侯友宜、百萬冠軍茶王蔡智霖、坪林區農會總幹事林文恭、新北市農會總幹事楊棟樑、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日，不妨來杯茶消暑氣！新北坪林素有「茶鄉」之稱，是著名文山包種茶的發源地，其茶湯特色是入喉伴隨陣陣花香，獨特香氣令不少品茶人士著迷，就連新北市長侯友宜也愛這一茶味。為推廣在地好茶，侯友宜第五度化身購物專家，於4日親上東森農場Live節目熱情行銷包種茶，推廣新北百萬冠軍茶，東森集團總裁王令麟也力挺回饋50%東森幣，邀請民眾一起用行動支持，更祭出超優惠「厚友誼價」，開賣短短40分鐘，迅速銷售一空。

台灣茶葉有著「北包種、南烏龍」說法，北部以包種茶聞名，新北市轄內茶葉栽培面積約為753.82公頃，茶葉產量約426噸，其中包種茶最大產區為坪林，約占全市65%，以強烈的層次感及迷人花香聞名，沖泡後茶湯呈金黃琥珀色，還有清淡花香撲鼻而來，入口回甘，喉韻無窮，展現「香、濃、醇、韻、美」五大特色，堪稱是茶中極品，讓喝茶愛好者一口就上癮，而且不管熱泡或冷泡都相當適合。

▲▼東森農場以茶會友，嚴選來自新北坪林，奪得比賽優良獎的文山包種茶春茶，並且從產地直送，吸引愛茶人士下單購買。

為協助茶農推廣新北優質特色茶，並且讓消費者安心買，侯友宜與新北市農會總幹事楊棟樑、坪林區農會總幹事林文恭以及最年輕百萬冠軍茶王蔡智霖，一同攜手上東森農場Live節目，現場介紹包種茶冷泡茶訣竅及其獨特香氣，也分享製茶心得，像是茶園管理施用有機肥，選在中午後好天氣採茶，避免雨菁，讓更多人了解包種茶的製作過程。

此次東森農場嚴選推出文山包種茶禮盒，不僅是獲得春茶比賽優良獎的百萬冠軍茶，具有品質保證外，一盒2罐共300克，限時特賣只要1,099元，同時再回饋50%東森幣，下單後產地直送，吸引不少茶控搶著訂購，甚至一次多訂好幾罐。侯友宜提到，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，奪下11座冠軍，新北成為全國最多冠軍製茶師縣市，獲農糧署評鑑5星製茶家數為六都最多，今年春季製茶天候佳，透過茶師精湛製茶技術，茶葉風味更佳。

▲侯友宜推廣新北百萬冠軍茶，邀請民眾用行動支持在地農特產品。

侯友宜表示，文山包種茶聞名全國，在北部地區響亮，與南部的烏龍茶齊名，往往一推出來就馬上賣光，這次特別推銷新北文山包種茶的春季茶，因為今年春季溫度適中且雨量充沛，茶的韻味更加豐富，而農民辛苦栽種好茶不容易，尤其是很多青農回鄉，這次奪得個人獎的青農只有20多歲，相當不簡單。對此，特別感謝東森農場，除了提供便宜價格鼓勵消費者購買，也為新北茶農們加油打氣，更重要是讓文山包種茶的香、濃、醇、韻，以及最棒的茴香味道被更多人認識，希望大家一起支持農民，文山包種茶真的是全台最棒的茶葉之一。

▲侯友宜致贈感謝狀，感謝王令麟長期力挺幫助農民。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。