　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

侯友宜五度上東森農場、王令麟送回饋挺農民　新北百萬冠軍茶熱銷一空

▲▼東森農場侯友宜賣文山包種茶 ,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜4日五度到東森農場，這回行銷新北文山包種茶，帶來包種茶優良獎禮盒，並祭出超划算「厚友誼價」，開賣後馬上就銷售一空。圖中（左起）東森購物專家怡君、東森集團總裁王令麟、新北市長侯友宜、百萬冠軍茶王蔡智霖、坪林區農會總幹事林文恭、新北市農會總幹事楊棟樑、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日，不妨來杯茶消暑氣！新北坪林素有「茶鄉」之稱，是著名文山包種茶的發源地，其茶湯特色是入喉伴隨陣陣花香，獨特香氣令不少品茶人士著迷，就連新北市長侯友宜也愛這一茶味。為推廣在地好茶，侯友宜第五度化身購物專家，於4日親上東森農場Live節目熱情行銷包種茶，推廣新北百萬冠軍茶，東森集團總裁王令麟也力挺回饋50%東森幣，邀請民眾一起用行動支持，更祭出超優惠「厚友誼價」，開賣短短40分鐘，迅速銷售一空。

台灣茶葉有著「北包種、南烏龍」說法，北部以包種茶聞名，新北市轄內茶葉栽培面積約為753.82公頃，茶葉產量約426噸，其中包種茶最大產區為坪林，約占全市65%，以強烈的層次感及迷人花香聞名，沖泡後茶湯呈金黃琥珀色，還有清淡花香撲鼻而來，入口回甘，喉韻無窮，展現「香、濃、醇、韻、美」五大特色，堪稱是茶中極品，讓喝茶愛好者一口就上癮，而且不管熱泡或冷泡都相當適合。

▲▼東森農場侯友宜賣文山包種茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森農場以茶會友，嚴選來自新北坪林，奪得比賽優良獎的文山包種茶春茶，並且從產地直送，吸引愛茶人士下單購買。

▲▼東森農場侯友宜賣文山包種茶 。（圖／記者徐文彬攝）

為協助茶農推廣新北優質特色茶，並且讓消費者安心買，侯友宜與新北市農會總幹事楊棟樑、坪林區農會總幹事林文恭以及最年輕百萬冠軍茶王蔡智霖，一同攜手上東森農場Live節目，現場介紹包種茶冷泡茶訣竅及其獨特香氣，也分享製茶心得，像是茶園管理施用有機肥，選在中午後好天氣採茶，避免雨菁，讓更多人了解包種茶的製作過程。

此次東森農場嚴選推出文山包種茶禮盒，不僅是獲得春茶比賽優良獎的百萬冠軍茶，具有品質保證外，一盒2罐共300克，限時特賣只要1,099元，同時再回饋50%東森幣，下單後產地直送，吸引不少茶控搶著訂購，甚至一次多訂好幾罐。侯友宜提到，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，奪下11座冠軍，新北成為全國最多冠軍製茶師縣市，獲農糧署評鑑5星製茶家數為六都最多，今年春季製茶天候佳，透過茶師精湛製茶技術，茶葉風味更佳。

▲▼東森農場侯友宜賣文山包種茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯友宜推廣新北百萬冠軍茶，邀請民眾用行動支持在地農特產品。

侯友宜表示，文山包種茶聞名全國，在北部地區響亮，與南部的烏龍茶齊名，往往一推出來就馬上賣光，這次特別推銷新北文山包種茶的春季茶，因為今年春季溫度適中且雨量充沛，茶的韻味更加豐富，而農民辛苦栽種好茶不容易，尤其是很多青農回鄉，這次奪得個人獎的青農只有20多歲，相當不簡單。對此，特別感謝東森農場，除了提供便宜價格鼓勵消費者購買，也為新北茶農們加油打氣，更重要是讓文山包種茶的香、濃、醇、韻，以及最棒的茴香味道被更多人認識，希望大家一起支持農民，文山包種茶真的是全台最棒的茶葉之一。

▲▼東森農場侯友宜賣文山包種茶 ,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯友宜致贈感謝狀，感謝王令麟長期力挺幫助農民。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

ET快訊
劈腿YTR超強　網美首發文
快訊／新北女落水失蹤
塞「彩虹菸」給少女抽　色男趁機性侵
議長+議員+官員20多人被帶回　張麗善說話了
全台首隻電子偵測犬Wafer破大案　51億洗錢機房被牠抄了
饗賓集團「隱藏版Buffet」宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

黃偉哲16度上東森農場賣外銷等級愛文芒果　王令麟送東森幣完售2千箱

侯友宜五度上東森農場、王令麟送回饋挺農民　新北百萬冠軍茶熱銷一空

超商開賣「現烤雞蛋糕」了！2個45元爽吃　咬下爆香濃卡士達

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農！蛋價調整優惠再一波

錯過再等4年！《中華電信生活節》大手筆力挺中華隊　加碼送法國豪華雙人遊

7-11最新「周末優惠」搶先看！咖啡第2杯10元、泡麵買1送1

歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

GOMO PET FOOD最懂寵物需求　讓毛孩能享受安心呵護

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」！擬真人偶展示區粉絲必朝聖

米其林餐廳「請客樓」經典美食全家重現！麻油雞飯糰搭指定飲品限時特價59元

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

黃偉哲16度上東森農場賣外銷等級愛文芒果　王令麟送東森幣完售2千箱

侯友宜五度上東森農場、王令麟送回饋挺農民　新北百萬冠軍茶熱銷一空

超商開賣「現烤雞蛋糕」了！2個45元爽吃　咬下爆香濃卡士達

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農！蛋價調整優惠再一波

錯過再等4年！《中華電信生活節》大手筆力挺中華隊　加碼送法國豪華雙人遊

7-11最新「周末優惠」搶先看！咖啡第2杯10元、泡麵買1送1

歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

GOMO PET FOOD最懂寵物需求　讓毛孩能享受安心呵護

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」！擬真人偶展示區粉絲必朝聖

米其林餐廳「請客樓」經典美食全家重現！麻油雞飯糰搭指定飲品限時特價59元

KID、坤達玩遊戲太拼「雙膝破皮流血」！　面帶笑容喊：依然勇往直前

600萬台人有脂肪肝！　醫曝4迷思「若惡化變肝癌」只剩3～6個月

短髮網美劈腿YTR超強首發文！　連PO美食照最新近況曝光

大湖公園泳池「水面漂油漬」關閉4天　體育局勘驗曝真相

新科院士余振華「任職台積電30年」　創新晶片實現生成式AI浪潮

快訊／新莊新海橋傳婦人落水　岸邊發現「錢包＋涼鞋」消防搜救中

連線／萊恩雷諾斯9歲女兒下禁令　放話：再拍《死侍》就「離婚」

Ozone攻蛋倒數一個月！　《原子》戰友、學弟齊聚幫打氣

快訊／狠母騙2幼女下碧潭「放手」溺斃　檢聲押禁見原因曝光

詐團假冒曹興誠騙494萬！臉書登投資股票廣告　台南檢警拘7人

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

消費熱門新聞

7-11最新「周末優惠」搶先看！

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

7-11最新「史努比福袋」19款一次看

中華電信生活節大手筆力挺中華隊

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農

限時7天！超商「4款咖啡飲品優惠」來了

移工1困難不敢點咖啡！全家打造友善賣場

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」

麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

超商開賣現烤「狗掌雞蛋糕」內餡有滿滿卡士達

全家限定「台東紅烏龍茶葉蛋」第2顆6折

更多熱門

相關新聞

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

去年總統大選競選期間，嘉義縣民進黨籍議員黃嫈珺因曾到時任國民黨籍候選人侯友宜拜票場合表達支持，6/28遭民進黨中評會認定已違紀，予以停權3年處分。對此，黃嫈珺發聲明回應「傷透一個為黨奉獻多年的年輕人」，並自7/3起退出民進黨。

東森購物花990元買食品百萬獎已入袋　3、4月雲端發票獎10人未領

東森購物花990元買食品百萬獎已入袋　3、4月雲端發票獎10人未領

鶯歌鳳鳴公托中心啟用　侯友宜：完善育兒環境

鶯歌鳳鳴公托中心啟用　侯友宜：完善育兒環境

新北提升勞工權益保障　侯友宜：營造優良工作環境

新北提升勞工權益保障　侯友宜：營造優良工作環境

新北偵水志工隊無私奉獻　侯友宜表揚防汛有功人員

新北偵水志工隊無私奉獻　侯友宜表揚防汛有功人員

關鍵字：

東森購物王令麟小農東森農場侯友宜新北市坪林文山包種茶ET嚴選小農新北小農

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

李芷婷直播「無罩激凸」收噁訊息超錯愕

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面