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北海道2026開徵「住宿稅」！3階段費率曝光　這2地還要收2次錢

▲▼北海道小樽運河,LeTAO本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北海道擬自2026起加收住宿稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本東京、大阪、京都以及金澤等多個著名城市向旅客加收「住宿稅」，如今北海道也拍板定案，預計2026年4月起就會對旅客加徵住宿稅，相關細節雖還未確定，不過目前已經將費用分為3個區間。值得注意的是，北海道部分地區早已開始實施住宿稅制度，未來若前往該地住宿，則須同時向北海道政府與當地政府繳交住宿稅。

根據《共同社》報導，北海道知事鈴木直道3日在道議會預算特別委員會上宣布，預計自2026年4月起正式對入住當地飯店和旅館的遊客徵收住宿稅。儘管制度的細節尚需調整，但已開始著手制定相關條例。

▲▼北海道函館,函館山,函館百萬夜景,函館夜景,函館山觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北海道函館山百萬夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

根據北海道政府所提出的方案，住宿稅將依據住宿費用分為3個區間收取：住宿費用在5萬日圓以上徵收500日圓、2萬至5萬日圓之間徵收200日圓、2萬日圓以下則徵收100日圓。

此外，北海道俱知安町自2019年起已開始徵收住宿稅，札幌市5月也宣布住宿稅計畫。未來遊客如果前往這2個地區，則需同時向北海道及當地政府繳納住宿稅。

▲▼北海道札幌街景，北海道街景，薄野。（圖／記者蔡玟君攝）

▲札幌市也將徵收住宿費，屆時將與北海道政府另外計算。（圖／記者蔡玟君攝）

根據HTB NEWS報導，札幌市政府6月27日在市議會經濟觀光委員會上，說明了住宿稅政策的概要。雖然已確定向旅客收取住宿稅，但是畢業旅行等情形可免稅。

住宿稅收每年約可達27.5億日圓，將用於提升當地住宿設施、公共交通無障礙設施以及觀光公害問題。

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