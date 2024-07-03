雲林縣長張麗善率隊考察日本輕井澤　致力雲林觀光接軌國際

▲雲林縣長張麗善帶領縣府團隊、雲林縣觀光協會成員考察日本長野縣及群馬縣觀光產業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

縣長張麗善昨（2）日與縣府團隊、雲林縣觀光協會成員考察日本長野縣及群馬縣觀光產業，縣長張麗善表示，雲林縣山、海、平原觀光資源豐富，此行盼汲取日本長野縣、群馬縣觀光產業發展經驗，做為雲林觀光借鏡，讓雲林觀光與國際接軌，成為全球熱門觀光景點。

輕井澤位於群馬縣及長野縣交界處海拔約1000公尺的高原，擁有得天獨厚的自然風光，自古以來更被宣傳為“無屋頂的醫院（天然療養院）”，而其致力於保育自然環境生態、維護傳統文化資產以及推動慢活健康的生活方式，與雲林縣發展觀光目標不謀而合。

雲林縣長張麗善指出，此行走訪日本唯二獲得國際慢城認證其一的群馬縣前橋市赤城地區，及國外旅客到日本長野縣必訪的輕井澤等景點參訪，與日方及在地觀光協會深度交流，讓雙邊文化、觀光有更密切之合作，提升雙邊民眾旅遊與交流，也讓雲林觀光景點更有量能，吸引更多國際旅客來到雲林縣，亦期許將石壁精準療瘉基地塑造為「無藥而癒森林浴場」。

張麗善表示，前橋市田野風光、物產豐富，如同雲林，台灣目前有五個鄉鎮獲國際慢城認證，縣府府積極挖掘雲林縣豐富的天然資源，投入觀光建設、開發景點，無論規劃雲東國家風景區、雲西國家風景區等融合文化、宗教、人文產業、豐富自然資源與多樣化生態，打造國際級觀光軸帶，發展觀光產業。

文化觀光處長陳璧君表示，日本的觀光旅遊非常成熟，十分重視保育自然景觀與文化遺產與觀光共好共榮，而縣府在張縣長主政下，將文化跟觀光結合在一起成效卓越，《2023年臺灣觀光產業白皮書》數據顯示，雲林觀光產值成長躍升全國Top5 。雲林縣觀光協會理事長陳宏杰表示，輕井澤是日本非常知名的觀光旅遊景點，在雲林也有很多類似這樣的景點，相信在縣府全力推動，與產官學合作努力，讓雲林觀光愈來愈好，在國際上發光發熱。

▲雲林縣長張麗善帶領縣府團隊、雲林縣觀光協會成員考察日本長野縣及群馬縣觀光產業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）