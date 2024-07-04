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空姐登機前「包裡竟藏1枚子彈」　大韓航空急調查

▲▼大韓航空。（圖／達志影像／newscom）

▲大韓航空一名女性空服員2日準備登機時，竟被查出隨身包內有一枚子彈。（示意圖／達志影像／newscom）

記者張方瑀／綜合報導

南韓大韓航空（Korean Air）一名女性空服員2日準備登機時，竟被查出隨身包包內有一枚子彈，當時警方將子彈沒收後，允許該空服員繼續出境登機值勤，待返國後再接受調查。

根據《韓聯社》報導，首爾仁川機場警察局消息指出，大韓航空一名女性空服員2日上午7時30分左右在第二航廈準備登機飛往曼谷值勤，結果海關人員卻在檢查隨身行李時，在她的包包裡發現了一顆7.62毫米口徑的實彈。

警方隨後將該枚子彈沒收，並暫時允許該空服員出境，計劃在她返國時再進行調查。

大韓航空的內部調查顯示，該空服員並非故意將實彈帶上飛機；據了解，她近日返回老家後，帶回了一個兒時使用的化妝包，並將它放置於隨身行李中，由於沒有事先打開確認，所以沒發現裡面有一枚子彈。

大韓航空表示，「我們將積極配合警方調查，並將此事作為提高安全意識的機會，我們已經對空服員進行定期的航空安全教育，之後將加強對全體員工的培訓。」

事實上，這並非大韓航空客機第一次出現子彈。今年3月有一名大韓航空航班的清潔人員，在一架即將起飛的班機上打掃，結果在乘客座位下的地上發現了一顆9毫米口徑的實彈，警方獲報後隨即展開搜索，導致班機延誤90分鐘之久。

去年3月10日一架預定飛往菲律賓馬尼拉的飛機上也曾發現2枚9mm子彈，當時是一名乘客先在座位下方找到一枚並交給空服員，但空服員以為是垃圾未通報上級，待飛機開始滑行後又有一名乘客發現一枚，才向警方通報。

這起事件也導致大韓航空及仁川機場分別被民航當局罰款500萬韓元（約新台幣11.9萬元）及750萬韓元（約新台幣17.8萬元）。

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