首度！青瓦台「無人巴士」編入首爾大眾交通系統　票價曝光

▲南韓青瓦臺自動駕駛公車（路線編號：青瓦臺A01）。（圖／翻攝自首爾特別市廳網站）

文／中央社記者廖禹揚首爾3日專電

青瓦台無人駕駛巴士路線A01結束試營運，7月起正式編入首爾大眾交通系統，票價與一般市區公車一樣為成人1400韓元（約新台幣33元），可使用交通卡免費換乘，也可用定期票「氣候同行卡」無限次乘坐。

首爾市政府宣布，青瓦台無人駕駛巴士結束11個月的試營運，正式編入首爾大眾交通系統，轉為付費巴士，路線沿途設有5個車站，停靠景福宮、國立古宮博物館、青瓦台、春秋門、景福宮·國立民俗博物館等青瓦台一帶觀光熱點，每15分鐘發車，這也是無人駕駛巴士路線首次編入首爾大眾交通系統。

首爾市府表示，試營運的11個月內，共有4萬5000名市民及外國旅客利用這條路線服務，使用率及滿意度都相當高，經過系統內部檢查及改進升級後，正式上路的青瓦台A01將提供更穩定服務。

轉為付費巴士後，成人票價為1400韓元，青少年與兒童票價分別為800及500韓元，使用一般交通卡乘客可在使用其他大眾交通工具後免費換乘青瓦台A01；使用「氣候同行卡」者則可無限次乘坐，不必另外付費。

首爾市在今年初首次推出的統合型月票「氣候同行卡」，7月起也開始提供便於觀光客短期使用的1日卡、2日卡、3日卡、5日卡及7日卡，遊客可根據停留首爾市內的時間及行程安排彈性選擇，票價在5000韓元至2萬韓元之間。

氣候同行卡可用於地鐵、公車及無人駕駛巴士，預計於今年10月開始提供服務的漢江水上巴士也在使用範圍內。首爾市表示，後續規劃逐步增加文化設施入場等優惠，將交通定期票升級為提升市民生活品質的複合卡。

首爾市根據1月至5月的氣候同行卡使用數據分析，使用者每人每月平均節省約3萬韓元交通費，約9％用戶在2到5月減少10萬輛車輛使用，相當於減少9270噸溫室氣體排放；氣候同行卡目前已與鄰近的金浦市、高陽市簽訂協議，並與其他地區積極協商，持續擴大交通卡適用站點。