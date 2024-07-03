男搭列車12小時「行駛650km」到站不下車　車站人員一看已死亡

▲在其他乘客的眼中，男子看起來就像是在睡覺，但其實已經過世。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一列車5月11日晚間7時許停靠終點站小田原車站，在眾多乘客下車之後，卻有一名男子仍在座位上，一動也不動，車站工作人員見狀仔細一看發現此人毫無反應、甚至沒了呼吸，儘管進行搶救依然無法挽回他的性命。經查，這名男子搭乘這班列車將近12小時，行駛652.7公里，但來來往往的人潮都沒發現異狀，以為他只是睡著了。

SoraNews24報導，這名男子在事發當日上午8時2分在東京市中心澀谷站搭乘湘南新宿線列車，行經埼玉縣，大約2小時之後抵達終點站，即栃木縣的宇都宮車站。接著列車走上野東京線往南行駛，從栃木縣經埼玉、東京一路到神奈川縣，這趟路程大約3小時，接著依照同路線，並於同日下午4時15分返回宇都宮車站。

列車最終駛向小田原車站，準備結束一整天的路線行程，但卻發生一名男性乘客在列車上死亡的事件。經查，這名男子搭乘列車的時間總計11小時32分鐘，行駛652.7公里，穿越東京市中心4次。據推測，男子很有可能在上午10時左右第一次抵達宇都宮車站之前就已經去世，或至少是失去意識或無法移動。

日本警方已排除他殺的可能性，身上並沒有明顯傷勢，且在其他乘客的眼中，他看起來就像是在睡覺。