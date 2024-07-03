金正恩和普丁的蜜月期！北韓恐「派兵1萬5千人」赴俄　協助挖地道

▲北韓可能向俄羅斯派遣1萬5000名工兵，協助地道挖掘。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著去年9月北韓（朝鮮）最高領導人金正恩訪俄、今年6月俄羅斯總統普丁出訪北韓，俄朝兩國的合作關係更為密切，北韓甚至提供彈道飛彈等軍事裝備給俄軍，填補俄軍在侵略烏克蘭時的損耗。消息指出，北韓最近甚至向俄羅斯派遣1萬5000名工兵，這些士兵前往烏克蘭前線挖地洞。

根據《自由亞洲電台》（RFA），烏克蘭經濟學者兼分析師庫什（Alexey Kushch）向英媒每日郵報透露，平壤當局向俄羅斯派出工兵，雖然目的是協助頓巴斯地區的重建工作，然而實際上卻可能是協助俄軍挖掘新的地下隧道，「多名消息人士指出，北韓可能向頓巴斯派出5個連隊的工兵，最多可能達1萬5000人以上。」

庫什爆料，俄羅斯已經在烏克蘭頓巴斯地區的阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）、托雷茨克（Toretsk）展開地道挖掘作戰，其中阿夫迪伊夫卡已經有地道，至於托雷茨克則在戰爭時新挖掘3.2公里長的地道。

庫什分析，俄軍為了能夠避開俄烏戰場前線雙方膠著不下的狀態，竟然開始想方設法挖掘地道，因為挖掘地道後可以讓軍隊免除了遭到敵軍以無人機、砲擊等手段的威脅。

此時，俄羅斯之所以決定從北韓引進工兵挖掘地道，便是因為北韓軍隊擁有全球最優秀的地道威脅技術。美國智庫蘭德公司研究員兼軍事專家班奈特（Bruce Bennett）指出，北韓軍隊數十年以來在地質堅硬、以花崗岩組成的軍事緩衝區挖掘地道，因此北韓有可能向俄羅斯派遣地道挖掘技術成熟的工兵。

班奈特補充，「俄羅斯希望能夠迅速挖掘地道，因此北韓向俄國派出許多經驗老道的技術人員，並非令人驚訝的事！畢竟在俄烏兩軍對峙的前線，透過挖地道潛入敵軍的後方進行攻擊，不僅能夠最大程度減少傷害，更是最有效率的戰術。」

據悉，先前俄羅斯國防部才於6月30日透過社群軟體Telegram透露，俄軍突擊部隊在北頓涅茨克運河沿岸秘密修建超過3公里長的地道，直搗烏軍長期火力點和掩體的後方，突擊部隊透過地道獲得彈藥、武器和食物補給，最終成功佔領烏軍據點。