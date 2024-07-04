與公婆丈夫細故爆口角　狠母帶2女跳碧潭尋短…母獨活

▲鑑識人員採集證據。《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會；生命線協談專線：1995。（影／記者陸運陞攝）



記者陸運陞／新北報導

新北市一名女子因與公婆發生爭吵，又無法與丈夫溝通達成共識，昨天（2日）早上竟帶著2個女兒到新店碧潭渡船頭輕生；但女子跳入水中，卻回頭自行游上岸，但2個女兒失去蹤影。今天（3日）晚間，女子再度前往尋短失敗，才報案會同警方前往尋找2女遺體。警消順利尋獲後，通知其家屬並將女子帶回偵辦。

▲警消將2名幼女遺體打撈上岸，鑑識人員採集相關證據。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，從中國大陸嫁來台灣的34歲簡姓女子，與丈夫、公婆及2個女兒一家6口同住在新北中和區。昨天早上，因家中細故簡女與丈夫、公婆發生爭吵，約10時許，簡女就帶著分別10歲與8歲的女兒離家，搭車前往新店碧潭渡船頭跳水尋短，不諳水性的2個女兒雙雙溺斃，而簡女則自行游回岸邊返家。

▲警方通知簡女丈夫（中）及其他家屬到場指認。（圖／記者陸運陞攝）

今天晚間8時許，簡女再次前往原處，準備再度尋短，但因恐懼打消念頭，就自行徒步前往派出所報案。警消獲報抵達現場時，立即派人員下水搜查，隨即在岸邊草叢發現2名女兒載浮載沉，經搶救上岸已明顯死亡，警方在場採證釐清2人死亡原因，而簡女則被警方帶回派出所製作筆錄。

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▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）