　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！校方痛心：她們都很乖巧

▲▼簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

記者戴上容／新北報導

新北市中和一名34歲簡女，2日晚間帶著2名女兒至新北碧潭試圖輕生，2名女兒（8、10歲）當場溺死，簡女自行上岸，昨（3）日簡女再次尋短不成才向警方報案，消防將2名死者打撈上岸，對於憾事發生，2名小朋友的校長、教育局也做出回應。

這起經過起因簡女2日當天與47歲白姓丈夫及其公婆發生爭執，隨後帶著2名女兒到碧潭輕生，2名女兒溺斃後隔天，簡女再次尋短不成，便自行到派出所報案。消防將2名女兒打撈上岸，鑑識小組前往現場採證並通知家屬，後續將依規定報請檢察官相驗以釐清死因。

對此憾事，2名小朋友就讀學校的校長表示，2個小孩分別就讀二、四年級，非輔導個案，在班上表現都很乖巧、聽話，學習正常，目前正值暑假期間，校方第一時間知道憾事就趕緊到場關心，後續也會全力配合調查釐清。

▼鑑識人員到場。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

教育局表示，第一時間已督請學校成立緊急應變小組，並責成校方積極配合警方及家屬後續處理與通報。3日事發晚間，校長與教務主任至派出所陪同處理，持續提供家屬最大協助及相關諮詢。教育局已要求校方後續啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
安慰男友爆紅！　「抓馬尾低頭」正妹IG首發聲
快訊／台積電超商中大獎！　9張百萬發票明到期
「媽媽幫你們拍照！」　狠母誘騙2女兒下碧潭
快訊／8張千萬發票還沒領！　3張明到期
人船遭陸扣押！　親友不敢講：怕船長90多歲母承受不住
快訊／媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！　校方痛心發聲
快訊／高雄公寓火警！　2歲女童受困中
這波估「150萬人確診」！　學者：8到9月恐再一波

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

害死2幼女時間軸曝光！狠母徘徊碧潭37hrs　2度尋短失敗自首

超壯「養牛男」當車手還貸款　四處收款險中暑...超商吹冷氣被逮

空拍族注意！台中上半年開出近38萬元罰單　挨罰地點曝光

車頭爛毀慘狀曝！國3轎車猛撞槽車　17歲少年頭部重創險喪命

「媽媽幫你們拍照！」新北狠母誘騙2女兒下碧潭　殺人手法曝光

2落跑移工「兵分二路」逃！他往田裡衝刺　警傻眼：那麼拚哦？

32歲男「拒服兵役」！滯海外攻讀博士後神隱　繳9萬換免關

機車等紅燈大貨車「倒退猛撞」　無辜騎士捲入右後輪...骨折送醫

麻將協會暗藏賭場！北投警抄逮17人　82歲資深賭客也難逃

媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！校方痛心：她們都很乖巧

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

害死2幼女時間軸曝光！狠母徘徊碧潭37hrs　2度尋短失敗自首

超壯「養牛男」當車手還貸款　四處收款險中暑...超商吹冷氣被逮

空拍族注意！台中上半年開出近38萬元罰單　挨罰地點曝光

車頭爛毀慘狀曝！國3轎車猛撞槽車　17歲少年頭部重創險喪命

「媽媽幫你們拍照！」新北狠母誘騙2女兒下碧潭　殺人手法曝光

2落跑移工「兵分二路」逃！他往田裡衝刺　警傻眼：那麼拚哦？

32歲男「拒服兵役」！滯海外攻讀博士後神隱　繳9萬換免關

機車等紅燈大貨車「倒退猛撞」　無辜騎士捲入右後輪...骨折送醫

麻將協會暗藏賭場！北投警抄逮17人　82歲資深賭客也難逃

媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！校方痛心：她們都很乖巧

TWICE回歸專輯「子瑜又被JYP消失」　粉絲氣瘋灌爆IG：故意的吧

害死2幼女時間軸曝光！狠母徘徊碧潭37hrs　2度尋短失敗自首

習近平、普丁2個月內二度會面　籲加強兩國協作

快訊／台鐵再傳鋼軌挫曲　玉里＝東里列車慢行

立院選罷法大戰　王美惠撿到國民黨麥克風抓違規

台漁船被扣押！　大陸「非法捕撈」最重可判3年以下

限時6天！　LINE輸入「3組關鍵字」聊天室有驚喜

佔主席台杯葛「鳥籠罷免」　綠憂藍白唱雙簧

BTS成員Jin將代表韓國　傳遞巴黎奧運聖火

超壯「養牛男」當車手還貸款　四處收款險中暑...超商吹冷氣被逮

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

獨／留負評被公審　正妹告咖啡廳吞敗超傻眼

即／母帶2女兒碧潭輕生！自己游上岸

高雄按摩館被抄　低胸妹搜出保險套

攜2幼女「碧潭輕生」！狠母遭依殺人罪移送

25歲警跑步猝死！小學生：有人跑到死

消防員是「恐怖狼人」綑綁性侵3女　DNA破20年懸案

母帶2幼女輕生　校方痛心：小姊妹都很乖巧

即／嘉義貪官向綠能業者索賄　義竹公所課長羈押禁見

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

更多熱門

相關新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　殺人手法曝光

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　殺人手法曝光

新北市一名簡姓女子因與丈夫、公婆發生口角，2日上午負氣帶著2名女兒出門(10歲、8歲)，並前往新店碧潭渡船頭輕生，未料2名女兒溺斃後，媽媽簡女卻游上岸獨活。初步調查，當時2名女童均不知媽媽有意輕生，而簡女則是以「媽媽幫你們拍照」為由，誘騙2名女兒下水，隨即放手讓女兒被水沖走，進而釀成悲劇。

攜2幼女「碧潭輕生」！狠母遭依殺人罪移送

攜2幼女「碧潭輕生」！狠母遭依殺人罪移送

帶2女兒尋短母獨活　恐涉加工自殺

帶2女兒尋短母獨活　恐涉加工自殺

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

關鍵字：

碧潭孩子輕生

讀者迴響

熱門新聞

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！

台積電破千元！　「個股期夜盤」寫下歷史一刻

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面