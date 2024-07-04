媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！校方痛心：她們都很乖巧

▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

記者戴上容／新北報導

新北市中和一名34歲簡女，2日晚間帶著2名女兒至新北碧潭試圖輕生，2名女兒（8、10歲）當場溺死，簡女自行上岸，昨（3）日簡女再次尋短不成才向警方報案，消防將2名死者打撈上岸，對於憾事發生，2名小朋友的校長、教育局也做出回應。

這起經過起因簡女2日當天與47歲白姓丈夫及其公婆發生爭執，隨後帶著2名女兒到碧潭輕生，2名女兒溺斃後隔天，簡女再次尋短不成，便自行到派出所報案。消防將2名女兒打撈上岸，鑑識小組前往現場採證並通知家屬，後續將依規定報請檢察官相驗以釐清死因。

對此憾事，2名小朋友就讀學校的校長表示，2個小孩分別就讀二、四年級，非輔導個案，在班上表現都很乖巧、聽話，學習正常，目前正值暑假期間，校方第一時間知道憾事就趕緊到場關心，後續也會全力配合調查釐清。

▼鑑識人員到場。（圖／記者陸運陞攝）

教育局表示，第一時間已督請學校成立緊急應變小組，並責成校方積極配合警方及家屬後續處理與通報。3日事發晚間，校長與教務主任至派出所陪同處理，持續提供家屬最大協助及相關諮詢。教育局已要求校方後續啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。

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