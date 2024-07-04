「媽媽幫你們拍照！」新北狠母誘騙2女兒下碧潭　殺人手法曝光

▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游上岸獨活。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名簡姓女子因與丈夫、公婆發生口角，2日上午負氣帶著2名女兒出門(10歲、9歲)，並前往新店碧潭渡船頭輕生，未料2名女兒溺斃後，媽媽簡女卻游上岸獨活。初步調查，當時2名女童均不知媽媽有意輕生，而簡女則是以「媽媽幫你們拍照」為由，誘騙2名女兒下水，隨即放手讓女兒被水沖走，進而釀成悲劇。

據了解，簡女與丈夫結婚後育有2名女兒，並與公婆同住在新北中和，但簡女長期與公婆相處不睦，2日當天又與公婆、丈夫因細故發生口角，隨後上午8時許即負氣帶著2個女兒離家，並到搭乘計程車前往新店碧潭風景區。

簡女與女兒到了碧潭後，以「媽媽幫你們拍照為由」，牽著2個女兒一起走下水裡，隨即放開手、讓2個不諳水性的女兒被水沖走；簡女隨後也跳入水中，但後又獨自游回岸邊，並在碧潭風景區閒晃、發呆，一直未離開。

2日當天晚間7時許，丈夫白男發現妻子帶著女兒出門太久，且遲遲聯繫不上，因此前往中和分局南勢角派出所通報失蹤協尋。3日下午4點多，簡女再次嘗試走下碧潭輕生，但由於內心本能恐懼，又再次游上岸，隨後放棄尋短念頭，並於晚間獨自走到碧潭派出所報案，全案因此曝光。

警方依簡女說詞前往碧潭岸邊，並派人下水搜查，不久後果然在岸際草叢間發現2名女童載浮載沉，經打撈上岸後已經明顯死亡。目前簡女已遭警方帶回偵訊，後續將依殺人罪移送北檢，全案正進一步調查釐清中。

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