全國高教體系越籍生最多　開南大學電影系赴越南拍攝特色文化

▲開南大學電影系學生團隊於越南傳統咖啡廳取景。（圖／開南大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學越南籍生，今年度就讀人數超過650名，是全國高教體系中越籍生人數最多的學校。為善盡大學社會責任，增進國人對多元文化的認識與尊重，開南大學電影系於暑假之初，集結師生攝影團隊，前往越南胡志明市取景拍攝當地的生活習俗和特色文化，讓更多人認識不一樣的越南。

開南大學資訊學院院長劉季綸說，在校方對USR計畫的支援下，拍攝活動歷經半年規劃，並由學校越南新住民與新二代同學參與企畫階段，希望新住民的多元生活景致，能以影片分享社會。

▲雙層巴士上取景拍攝。（圖／開南大學提供）

越南籍新住民楊宗權學生表示，高興能參與原生土地的故事介紹和策劃，包含胡志明市景，或市民常去的頭頓海灘、觀光雙層巴士、越南咖啡館等特色，都是我想介紹給台灣觀眾的景物。

港生潘邦偉與林詩玲學生說，很喜歡越南的環境，食物也很合台灣口味，在胡志明市市區搭乘雙層觀光巴士，拍攝市區的城市特色地點，體會到越南早期為法國殖民地的法式建築，例如郵政局、人民委員會大廳等，或是咖啡、法國麵包、法式餐廳，都充滿了法式氛圍。

拍攝團隊也前往開大華語系梁璇德畢業校友所開的公司，進行訪談拍攝，進一步深入了解越南的產業與文化，了解北越與南越的菜色，包含南越知名的排骨飯，與北越的河粉，並品嘗越南特有的米紙，美味並且獨特，走訪越南法國籍華人所創建的濱城市場，拍攝越南傳統市場的風情。