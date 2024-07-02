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BMW違停車道出路口「被嗆沒讀書」駕駛認了！影片曝光超療癒

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一輛汽車違停於大樓社區的車道出入口，氣得住戶直接報警要求開單。其中，兩人在等警察時的鬥嘴畫面PO網後，吸引大批網友朝聖。

該名住戶將影片投稿至「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」表示，案發地點為台南市北區臨安路二段，該紅線為大樓車道出口右轉處，如有違規停車將嚴重阻礙行車動線和視線，已經發生過多起違停導致的車禍了，「但該89認為他沒有問題。買7年二手118i還貸10年，跟我賭一口氣900元，可憐啊。」

影片顯示，住戶要求BMW駕駛等待員警到場，期間兩人鬥嘴時住戶表示，「這字看不懂嗎？這字看不懂嗎？在台灣讀書犯法了嗎？」此時BMW駕駛回「我沒有餒，抱歉我們沒什麼在讀書的」。

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▲▼BNW違停車道出路口「被嗆沒讀書」駕駛認了！影片曝光超療癒。圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

▲▼住戶與違停車主對嗆。圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼BNW違停車道出路口「被嗆沒讀書」駕駛認了！影片曝光超療癒。圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

「我看得出來，沒關係你不用講」住戶立刻回嗆，而BMW駕駛則說，「好，謝謝啊，你比較高尚啊，ㄏㄚˋ，高尚的」，直到員警到場後確認雙方並無其他糾紛，對BMW駕駛開出違規停車的罰單後，才結束這場糾紛。

網友看完紛紛留言，「原來是停車道出入口，難怪人家會火大」、「太狠了，這就是把網路用語用在現實的殺傷力嗎？原po是個漢子」、「在台灣讀書真的犯法」。

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