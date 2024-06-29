百萬點閱！2國中生帶網紅玩彰化爆紅　獲聘「終身觀光大使」



▲彰化市長林世賢頒發感謝狀表揚吳承家（中）、莊睿豪（右）。（圖／彰化市公所提供）

圖、文／CTWANT

年僅15歲、才國中畢業的吳承家（阿家）、莊睿豪（小莊）近日熱心充當導覽，帶網紅暢遊拍攝彰化市21處景點並品嘗小吃，影片上網後短短不到10天吸引逾百萬人次觀看，成功行銷彰化市。市長林世賢昨（28日）頒發感謝狀表揚，並聘為終身「觀光大使」，更相約暑假期間擇期和2位「底迪」PK導覽彰化市。

彰化市公所表示，「阿家」和「小莊」都是鐵道迷，2人從就讀東芳國小就認識，同樣上了彰安國中後，儘管念的不同班，但常常結伴出遊，感情非常要好。阿家從小對彰化市歷史文化有興趣，喜歡自拍影片；而小莊的興趣是拿相機拍照，對現代科技也偏愛。

市公所透露，這次帶領網紅遊彰化市的影片爆紅，影片點閱超過百萬，2人也都大感意外！阿家說，他有訂閱網紅「普通女子 孫女」的頻道，當他透過頻道得知「孫女」要到彰化拍片，即自告奮勇向「孫女」報名，要幫她導覽，想不到獲得正面回應；導覽那天還未畢業，當天共花了7個小時，導覽21個景點並吃小吃。

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影片於10天前正式上網，爆紅的程度令人驚訝。林世賢28日在市公所市長室和阿家和小莊相見歡、頒發感謝狀表揚時，影片顯示的觀看人數已達122萬。林世賢連連稱讚2人的導覽功力，成功行銷彰化市，更當面指示公所城觀課長林佳蓁，聘2人為終生「觀光大使」。

林世賢以阿家和小莊這次透過帶網紅拍片導覽，成功行銷彰化市為例，強調影片確實是行銷地方觀光最佳的利器；他甚至和2人相約，在他們上高中前的暑假期間，找一個時間「PK導覽彰化市」，一起為家鄉的觀光盡心力。

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