新北市圖推「東南亞好好玩」　新莊圖書分館體驗南洋文化

▲新北市圖暑期推「東南亞好好玩」。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

為了讓孩子體驗不同的文化，新北市立圖書館新莊裕民分館特別利用暑假期間，從7月6日起推出一系列「東南亞好好玩」親子活動，邀請來自印尼及越南的新住民擔任講師，帶大小朋友透過音樂及舞蹈，認識印尼傳統文化的多樣性；還有東南亞小食堂，將帶大家現學現做東南亞國民美食，深度認識多元文化。

新北市立圖書館表示，印尼與越南新住民在新北市為數眾多，為了為推廣多元文化體驗與交流，新莊裕民分館特別規劃了「東南亞好好玩」文化體驗課程，分為「印尼好像有點好玩」與「新住民的國民美味」兩個系列，「印尼好像有點好玩」活動內容包括：7月6日「與印度尼西亞共舞」體驗講座，民眾可以免費體驗穿印尼傳統服飾，跳印尼特色的舞蹈；7月7日搖擺DoReMi-印尼竹琴體驗」，將帶大家學習演奏竹琴，認識印尼傳統樂器，體驗南島文化的獨特魅力。

7月10日「神奇變變臉-印尼面具DIY」，將透過面具製作，認識印尼面具的傳統與背景文化；7月1日至7月14日「印尼小屋模型展」，則展出老師們收藏的印尼特色建築小屋；五樓「多元文化專區」提供繪本故事、旅遊美食、語言學習等東南亞特色書籍，以及東南亞手作工藝品及服飾展示等，進行多元文化交流，認識印尼豐富獨特的文化魅力。

近年來隨著新住民人數日漸增多，臺灣街頭可看見許多帶著濃厚東南亞風味的餐廳、小吃攤，「新住民的國民美味」活動將帶大家自己動手做東南亞料理，體驗異國文化風貌。7月14、21日「東南亞小食堂」將教大家動手體驗製作道地的越南美食-越式生春捲、越式酸奶、與鹹檸檬飲品，從料理認識越南的生活方式、飲食文化、風俗民情。7月18日、8月7日「新」式鑑賞-越南茶文化與東南亞咖啡賞味講座。

新北市立圖書館王錦華館長表示，新北市是全臺新住民人口最多的城市，也是多元族群融合的城市，為重視多元文化需求，新北市各區分館除了設置多元文化專區，提供離鄉背井的新住民朋友閱讀服務，中和與樹林分館更設置有「穆斯林祈禱室」，打造貼心的國際友善閱讀環境。「東南亞好好玩」親子活動活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。