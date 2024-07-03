新北提升勞工權益保障　侯友宜：營造優良工作環境

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（3日）召開市政會議，勞工局以「職場安全有靠山」為題進行專題報告，市長侯友宜聽取簡報後表示，新北市的勞動人口超過200萬人，職場環境的友善度、安全性，以及勞工權益的保障相當重要，市府透過性平三法、加強工地認證及積極處理勞資爭議等方式，為勞工營造良好的工作環境，做勞工最有力的靠山。

侯友宜表示，性平三法為性別平等教育法、性別平等工作法及性騷擾防治法，今年修正實施，提供職場遇性騷擾的被害人更完善的保護，雇主若不處理或被害人不服調查結果，可向勞工局申訴，調查、審議後如屬實，將依據加害人身分處以不同懲罰性民事賠償，加重處罰機制；並嚴格要求雇主落實性騷擾防治責任、依法訂定申訴管道，不漏接任一被害人。

為降低勞工職業災害，勞工局2014年推出「低風險工地認證」，規定市府5千萬以上公共工程必須強制取證，於110年擴大推動至民間工程。侯友宜說，近5年核發405處工程認證，勞工死亡職災降低40%，顯見落實營造工地承攬管理，可有效保障勞工安全。同時對風險較高的工地執行專案檢查，以最嚴格的標準檢視工程安全性，針對不合格者裁罰，要求業者改善，力求持續降低死亡職災數。

此外，市府針對勞資爭議中的弱勢勞工提供多元、便利及彈性的調解服務及涉訟補助。侯友宜表示，涉訟補助自108年迄今共補助678人，金額達2,303萬元，補助金額是全國最高，期盼給予勞工更完整的保護，在新北市安心工作。