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新北招商加速產業發展　吸引投資金額逾5500億元

▲新北招商加速產業發展 吸引投資金額逾5500億元。（圖／新北市經發局提供）

▲中華工程於新北市土城區斥資136.36億元打造「中工雲宇宙AI園區」，總樓地板面積約10.5萬坪，預計創造1萬2900個就業機會。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市招商成績有目共睹，屢獲中央及各界肯定，去年第21屆民間參與公共建設金擘獎，就同時由環保局「新店、樹林垃圾焚化廠ROT案」、水利局「淡水地區污水下水道系統工程BOT案」與經發局「新莊Au 捷運商城暨停車場BOT案」等三個局處，分別榮獲「政府團隊獎」、「民間團隊獎」及「創新獎」等獎項，讓新北招商隊品牌更為閃亮。

經發局表示，國內外企業投資新北的金額，除公共建設促參案件外，更應綜觀新北市公私有土地招商成效。以政府服務企業龍頭品牌「新北招商一條龍」為例，新北市致力協助民間企業落實投資，以單一窗口、專人專案，協助加速各項審查行政作業，2019年成立起至今，已協助落實投資281件，落實投資金額逾5,500億元，完成後預估創造9.4萬個就業機會，顯見新北對產業重視與努力。

▲新北招商加速產業發展 吸引投資金額逾5500億元。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府不僅榮獲5座金擘獎，也在整體促參表現今年度經考核評定為全國唯一「特優」榮耀。（此圖為環保局「新店、樹林垃圾焚化廠ROT案」）。

招商一條龍輔導之重大投資案產業相當多元，如高階製造半導體設備商「艾司摩爾」、半導體業者含南亞科技、光寶、家登、群光電子、鴻海精密、立象科技等，全球機能服飾龍頭「儒鴻企業」；商業服務設施如三井集團加碼投資林口Outlet二期、新莊宏匯廣場、淡水滬尾藝文休閒園區；文創設施如淡水沙崙園區。

新北市府將持續跨局處合作推動產業用地開發，透過都市計畫整體開發案件及非都市土地開發案件，可提供約800公頃產業儲備用地，包含蘆洲南北側、新泰塭仔圳、淡海新市鎮、新北國際AI+智慧園區、新店寶高產業園區、擴大五股、泰山楓江、樹林柑園等地區。除釋出工業土地，同時推動工業區立體化及工業區都更，協助廠商朝立體化發展，讓土地效益極大化，並以六大區域核心產業擘劃產業藍圖，配合國際產業趨勢，提升新北產業價值。

經發局表示，新北招商引資透過公私合力達成最大效益，民間投資案引進民間資源與能量，而公有土地招商案不論為新北市或中央單位，共同合作落實投資，如國有土地招商案艾司摩爾公司，市府亦協助其各項審查行政作業，並持續辦理與臺灣港務股份有限公司合作招商台北港27.9公頃土地及林口AI科技城三塊基地招商作業，透過9月國際招商大會宣傳前開招商成果展現外，同時邀請公有土地、立體化廠辦及仲介共同設攤，共同擴大土地量能，持續吸引企業進駐本市。

▲新北招商加速產業發展 吸引投資金額逾5500億元。（圖／新北市經發局提供）

▲宏匯廣場不僅持續加強與在地連結，如認養願景公園、積極參與市政活動及聘用新北市在地員工，也不定期推出多重優惠帶動商機。

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