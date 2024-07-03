賴清德推健康台灣委員會　官員：擬調整5大癌症篩檢區間年齡

▲總統賴清德在就職滿月時，宣布將成立包含「健康台灣推動委員會」在內的3大任務型編組委員會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在就職滿月時，宣布將成立包含「健康台灣推動委員會」在內的3大任務型編組委員會，外傳將在8月底召開首次會議。對此，知情官員說，會議時間尚未完全定案，但差不多落在那時；此外，未來5大癌症的篩檢區間年齡也將做調整，未來也會有更多項目。

知情官員表示，健康台灣委員會外界有疑慮的主要是內含問題，大家會說權責重疊，未來會以總統的高度，以健康台灣為發展，衛福部是明確要執行相關業務，每一樣政策在執行，除了有理想外，另外就是錢、可行性，「錢可能是行政院要負責，可行性是衛福部要做」。

官員說，總統在選舉期間一直講，台灣高齡臥床時間大概8年，希望能縮短，「但這不是講出來，臥床的人就會跳起來」，一定是從健康促進起頭，讓癌症死亡率下降，及早篩檢；檢查出來是陽性後醫院要「追陽」，及早治療。

官員舉例，病人早期的病識感相對低，但初期就可以透過醫療介入治療，要靠宣導教育；且檢查項目要能根據未來科技的進步擴大範圍、降低年齡，增加大家對於病識的認知。

「在促進健康方面，很重要的一點是食安。」官員說，除了吃得安全外還要吃得健康，國民飲食健康促進法、營養健康促進法等，怎麼讓營養師發揮作用、讓國人相信專業，從體適能到吃得健康、到做好篩檢。政府也會在精準醫療、精準公衛引進新科技，包含新藥、再生醫療或次世代檢驗等，把疾病照顧好。

針對癌症篩檢部分，目前有5大癌症有篩檢區間年齡，未來是否會調整？官員說，「這一定要調」，篩檢是一件非常重要的事情，例如低劑量的肺癌檢測已經開始，重度吸菸者、肺癌家族史還有環境因素等等中小型計畫。