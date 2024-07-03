能源供應考驗　鄭麗君：不會缺電、電網韌性須持續改善

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君2日赴中研院進行專題討論，有院士關心核能政策時，她回覆「能源討論的框架也許要做新的改變」。對此，鄭麗君3日補充說明，「政府會依法繼續朝非核家園邁進」，且預估到2030年的電力供應會有910萬瓩，「不會缺電，請國人放心」，但的確有電網韌性需要持續改善，能讓國人穩定用電。

鄭麗君今天說，過去在蔡總統領導的執政團隊已經推動了台灣第一次能源轉型，也就是非核、展綠、增氣、減煤；去年綠能發電量已經超過核能，積極創生綠能，到今年已經突破10%，也透過以氣代煤、以新代舊，在電力發電過程的空污排放減少6成。

鄭麗君提到，過去8年所規劃，未來到2030年不會缺電，「預估到2030年電力需求如果每年成長100萬瓩，700萬瓩的成長需求底下，2030的供應會有910萬瓩，所以不會缺電，請國人放心」。但鄭說，的確有電網韌性須要持續改善，能讓國人穩定用電。

鄭麗君說，卓院長也在立法院數度表達，現在新政府會啟動第二次能源轉型，最高目標要提供穩定供電，「不缺電也要穩定供電」。

「政府會依法繼續朝非核家園邁進。」鄭麗君強調，目前依法相關的核電廠執照到期要停止運轉，最重要的是未來第二次能源轉型和新的策略，就是要發展多元的綠能。

鄭麗君說，多元綠能是未來國際趨勢，不管是邁向2050淨零轉型或是產業界的需求，都必須要持續大力推動。至於做為橋接能源的天然氣，政府也會尋求持續的低碳化進行減碳工作，另外搭配科技節能、科技儲能，以及強韌電網的工作，構成整體第二次能源轉型。