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降護病比！衛福部推大夜專班、AI分擔文書工作　12策略緩解醫護荒

▲▼台北市婦幼醫院婦幼急診,救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,EMT,新冠肺炎,醫療量能,疫,護理師,醫病比,護病比。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部訂出12項策略計劃，盼解護理師人力荒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部將在3日的行政院會陳報「護理人力政策整備12項策略計畫」。官員表示，三班護病比希望「2年入法、4年達成」，將推動夜班專責人員機制、建教合作等方式，讓護理人員在2030年達到24到26萬人的規模；此外，也會讓醫院導入生成式AI協助文書工作，降低護理人員的工作負擔。

政院官員指出，相比美國、日本或是加拿大，台灣現在是將近120人到130人有1個護理師，美國大概是110比1、加拿大90比1，台灣護理師相對少。且台灣又跟大家不一樣，看病次數特別多、喜歡住院，護理師人力來說是吃緊的，未來可能需要更多的人。

政院官員表示，未來在培育部分，會多培育一些學士後護理師，另外也希望專科護理師在考照之後，能在醫院有在職進修機會，一方面提早進入職場、一方面也有指導老師可以帶領他們快速入門。

另外，護理師入職的平均年限短，結婚、生小孩都是因素之一，在未來怎麼增加婦女就業率的政策有關。官員說，怎麼樣增加就業婦女的保障以及協助，如臨托、長照等，都能減輕職業婦女負擔，提高留職率。

針對三班護病比規劃部分，現在護理界希望三班護病比每一個單一班別都要達到一定人數，醫學中心要6（白天）比9（小夜班）比11（夜班）、區域醫院是9比11比13、地區醫院要10比13比15，政府支持這樣的政策方向，並將提出「2年入法、4年達成」的目標。官員強調，人力補全需要一點時間，如果強力要求立刻達成，恐怕關床的比例會變高，因為醫院沒有人只好關門。

根據目前統計，到今年5月，能達成三班護病比的，28家醫學中心只有8家、區域醫院82家達成率僅26%，地區醫院因為標準較寬鬆因此達成率有8成。官員說，還需要用一點時間，用獎勵、鼓勵的方式讓醫院有信心；後續再入法軟硬兼施，有些獎勵，希望4年可以達標。

官員指出，目前台灣的護理從業人員約18、19萬人，希望透過推動三班護病比、規劃夜班護理人員機制、護理友善職場以及建立護理教考整合平台等，期盼我國至2030年能再增加5.5萬至7.4萬名護理人員，維持1.3倍到1.4倍，約24到26萬人。

另外，針對夜班部分，官員說，希望未來有「夜班專責護理師」，朝向有專門的大夜班別規劃，其他員工就不必輪大夜班，生活品質會相對有保障。大夜班的薪水會稍微高一點、有些獎勵，大家才願意做這樣的犧牲，目前衛福部規劃40億經費做直接補貼。

而因應AI風潮，智慧化醫療能減少護理人員的壓力與負擔，例如ChatGpt或其他生成式AI，能分擔護理人員、醫生的病例或報告等謄寫工作，透過AI協助可以省去很多時間。另外，很多例行性工作，未來可能有些機器人可以幫忙，讓人力需求降低。

官員指出，智慧化醫療這塊最大阻礙不是醫院的意願或是能力，是整合不足，例如長庚做一套、台大做一套，這些系統將來要能整合起來。但這部分對護理師的缺乏沒有直接關係，但台灣是AI大國，將來在智慧化醫療這愧是少不了的。至於法規的限制，因為希望未來能運用更廣泛，需要修改法規的部分會儘速進行。

此外，還有整合性照顧，目前常見有工作的家庭成員需要請假到醫院照顧，希望有些例如長照人員能進來，做整體照顧，讓照顧品質能維持，家庭負擔不會過重，對護理人員的照顧品質也會提升。這些都是未來8方向12計畫的工作。

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