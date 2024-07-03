漁船遭扣畫面曝光！綠委打臉海巡、漁業署「2套看法」：譴責行政院

▲澎湖漁船「大進滿88號」遭陸方扣押畫面曝 。（圖／記者陳洋翻攝）

記者林名揚、陳洋／金門報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業時，遭2艘中國海警船強行登檢後，帶回福建圍頭港，稍早扣押畫面曝光，立委楊曜則在臉書發發文要求中央政府積極透過各項管道，和對岸協商儘速釋放大進滿88號人員及船隻。

楊曜稍早在臉書發文表示，海巡署和漁業署今日在對於作業區域是否越界有兩套看法，「我必須譴責行政院罔顧漁民安全，漁民朋友不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿被扣押的主因。」

楊曜指出，本案發生的地點距離對岸晉江11.2海浬處，海巡署表示已進入對岸領海，但漁業署長卻表示該處屬於「台灣漁民傳統漁場、兩岸共同作業的區域」；台灣在兩岸漁民共同作業區、漁業重疊區根本就沒有與中國達成共識，漁業署在漁民安全的作業區域上採取模糊的方式，「我要再次譴責執政的民進黨罔顧漁民生命財產安全」。

楊曜表示，澎湖的船、澎湖的鄉親遭中國海警扣押至今已超過16小時，他徹夜聯絡行政院與各項管道尋求積極營救鄉親，「我也要求民進黨政府要正視漁民安全的漁撈作業區，不再讓這樣的事件威脅澎湖鄉親的生命財產安全」。

他最後呼籲漁民，兩岸各有個別管轄的領海與毗臨區，希望漁民朋友注意捕撈作業界線，以免再生憾事。