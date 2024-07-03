「核廢能處理、核安能確保」　鄭麗君：才能討論能源選擇

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君2日赴中研院進行專題討論，有院士關心核能政策時，她回覆「能源討論的框架也許要做新的改變」。鄭麗君3日解釋，現在要面對的是過去多年沒辦法解決的核廢料問題，因此對於核能的討論，必須立基於核廢料能處理、核安能確保，「確保兩大共識前提下，才能進行能源選擇的討論」，否則許多討論恐怕無法幫助解決現在所面對的問題。

鄭麗君出席「Home Run Go紅肉紅龍果邁向日本外銷記者會」受訪說，有院士或是有些朋友近來對於能源轉型相關的討論，她認為，過去多年來社會對於擁核、反核的二元討論，「時至今日，使用核能電廠這麼多年以來，現在面對的，就是過去多年來沒有辦法解決的核廢料問題，是現在必須要共同面對的課題」。

「核一、核二其實不是因為執照到期無法運轉，而是核廢料在爐心裡面沒辦法退出來。」鄭麗君指出，地方政府沒有核可核一的核廢料乾存設施，其他的核電廠也沒有核廢料乾存的設施，「我想，核廢料是必須現在共同面對的問題，所以我說不論擁核反核，要討論核的能源選擇之前，必須要務實理性的面對核廢料，先建立核廢料的解方」。

接著鄭麗君說，依法現在必須要朝非核家園進行，所以核三廠相關機組執照到期之後，要依法除役，「其實核電廠最重要的是，執照到期必須由專家進行安檢跟核安審查，歷時可能是幾年的工程，才能由專家確保是不是安全」，即便有相關的修法，但這沒有辦法透過法律或政治決定保證是安全的。

鄭麗君強調，對於核能的討論，必須立基於核廢料能處理、核安能確保，才有討論的基礎，「這樣理性務實釐清問題的框架，才有辦法面對問題來討論，這也就是我昨天所說的，討論框架要來調整」。

鄭麗君說，大家理性務實面對核廢料、面對核安，確保兩大共識前提下，才能進行能源選擇的討論，否則許多討論恐怕沒有辦法幫助解決現在所面對的問題。

「再次重申，能源轉型事關整體能源政策，也要建立一個負責任的能源治理。」鄭麗君強調，不管哪一種能源的選擇，都必須要有長遠的目標跟整套的規劃。總統也已宣示會召開淨零轉型的委員會，會針對淨零的路徑、多元綠能的發展以及淨零科技的發展，綠色金融等等，邁向2050淨零的整體工程進行討論。

鄭麗君指出，當然能源轉型也是淨零轉型的其中一項，所以相關能源轉型也會在委員會討論，「政府也很樂意持續跟各界對話說明，希望台灣在面對2050淨零轉型的過程中，能源穩定轉型，也會積極協助產業轉型以及生活的轉型」，大家一起達到2050淨零轉型下所追求的永續社會價值。